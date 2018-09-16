Сарри хочет сделать "Челси" сильнее "Ливерпуля" и "Сити"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что хочет построить команду, которая смогла бы обойти "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".

Несмотря на то, что "синие" одержали пять побед на старте сезона и до сих пор не потеряли ни одного очка, Сарри по-прежнему считает главными основными на титул "Сити" и "Ливерпуль". Главная цель Маурицио на остаток кампании – сделать команду, которая в будущем сможет вмешаться в чемпионскую гонку.



"Один матч не может изменить моего мнения. Прямо сейчас "Ливерпуль" и "Сити" на шаг впереди нас, но мы можем улучшить свою игру. Я хочу построить лучшую команду Англии, но это дело не одного месяца и, возможно, не одного сезона. Тем не менее, мы будем идти к этой цели. Сейчас же "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" сильнее нас".



На данный момент мы сильно выглядим в атаке, однако в обороне дела обстоят не так хорошо, как хотелось бы. Мы знали, что "Кардифф" опасен при стандартах, но оказались не готовы к этому. Именно поэтому нам нужно улучшать свою игру, и мы можем добиться этого очень быстро", - сообщил Сарри официальному веб-сайту клуба.