Сарри хочет сделать "Челси" сильнее "Ливерпуля" и "Сити"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что хочет построить команду, которая смогла бы обойти "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".
Несмотря на то, что "синие" одержали пять побед на старте сезона и до сих пор не потеряли ни одного очка, Сарри по-прежнему считает главными основными на титул "Сити" и "Ливерпуль". Главная цель Маурицио на остаток кампании – сделать команду, которая в будущем сможет вмешаться в чемпионскую гонку.
"Один матч не может изменить моего мнения. Прямо сейчас "Ливерпуль" и "Сити" на шаг впереди нас, но мы можем улучшить свою игру. Я хочу построить лучшую команду Англии, но это дело не одного месяца и, возможно, не одного сезона. Тем не менее, мы будем идти к этой цели. Сейчас же "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" сильнее нас".
На данный момент мы сильно выглядим в атаке, однако в обороне дела обстоят не так хорошо, как хотелось бы. Мы знали, что "Кардифф" опасен при стандартах, но оказались не готовы к этому. Именно поэтому нам нужно улучшать свою игру, и мы можем добиться этого очень быстро", - сообщил Сарри официальному веб-сайту клуба.
16.09.2018 12:00
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Последние комментарии:
луйска да, слабоват, да и аспи пока не набрал форму, но вот жоржинье что делает непонятно, отбором не владеет, пасует практически только назад и на короткое расстояние, удара нет, обострения нет, с мячом работает медленно и со множеством лишних касаний, а когда канте был на его месте то и луиска выглядел солидно и надежно, хотя что у луиски в башке, это ни кто не знает, а так сарри конечно виднее, 100% показатель положил, удачи
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Забыл добавить что у нас нету забивного форварда который бы мог тащить в мертвых матчах...
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а что выиграл ливерпук, чтобы считаться сильнее членси?
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Сарри офигенный мужик, повезло пенсам
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Budet sosot piska
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Маэстро продолжает скромничать, красавец.
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продержится до мая?
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Знаем, проходили.. В результате крысы сольют. Стандартная ситуация для пенсов.
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Пздц капитан очевидность.
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Пока Луиза из состава не выдворить так и будет продолжаться, проигрывает почти все единоборства, не говоря уже о игре в 1 в 1 и верховых мячах.
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