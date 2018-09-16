Сарри хочет сделать "Челси" сильнее "Ливерпуля" и "Сити"

Маурицио Сарри Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что хочет построить команду, которая смогла бы обойти "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".

Несмотря на то, что "синие" одержали пять побед на старте сезона и до сих пор не потеряли ни одного очка, Сарри по-прежнему считает главными основными на титул "Сити" и "Ливерпуль". Главная цель Маурицио на остаток кампании – сделать команду, которая в будущем сможет вмешаться в чемпионскую гонку.

"Один матч не может изменить моего мнения. Прямо сейчас "Ливерпуль" и "Сити" на шаг впереди нас, но мы можем улучшить свою игру. Я хочу построить лучшую команду Англии, но это дело не одного месяца и, возможно, не одного сезона. Тем не менее, мы будем идти к этой цели. Сейчас же "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" сильнее нас".

На данный момент мы сильно выглядим в атаке, однако в обороне дела обстоят не так хорошо, как хотелось бы. Мы знали, что "Кардифф" опасен при стандартах, но оказались не готовы к этому. Именно поэтому нам нужно улучшать свою игру, и мы можем добиться этого очень быстро", - сообщил Сарри официальному веб-сайту клуба.




Метки Сарри, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 16.09.2018 12:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. osivori 16.09.2018 14:08 # osivori
    луйска да, слабоват, да и аспи пока не набрал форму, но вот жоржинье что делает непонятно, отбором не владеет, пасует практически только назад и на короткое расстояние, удара нет, обострения нет, с мячом работает медленно и со множеством лишних касаний, а когда канте был на его месте то и луиска выглядел солидно и надежно, хотя что у луиски в башке, это ни кто не знает, а так сарри конечно виднее, 100% показатель положил, удачи

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  2. chelseafanmd 16.09.2018 13:25 # chelseafanmd
    Забыл добавить что у нас нету забивного форварда который бы мог тащить в мертвых матчах...

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  3. multazar 16.09.2018 13:08 # multazar
    а что выиграл ливерпук, чтобы считаться сильнее членси?

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  4. lfcynwa 16.09.2018 12:49 # lfcynwa
    Сарри офигенный мужик, повезло пенсам

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  5. mancityman 16.09.2018 12:28 # mancityman
    Budet sosot piska

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  6. ccchelsea 16.09.2018 12:27 # ccchelsea
    Маэстро продолжает скромничать, красавец.

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  7. electric 16.09.2018 12:27 # electric
    продержится до мая?

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  8. fc-oil 16.09.2018 12:26 # fc-oil
    Знаем, проходили.. В результате крысы сольют. Стандартная ситуация для пенсов.

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  9. stavluiordinar 16.09.2018 12:08 # stavluiordinar
    Пздц капитан очевидность.

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  10. blueswin 16.09.2018 12:07 # blueswin
    Пока Луиза из состава не выдворить так и будет продолжаться, проигрывает почти все единоборства, не говоря уже о игре в 1 в 1 и верховых мячах.

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