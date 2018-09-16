Заха недоволен предвзятым отношением судей к себе

Нападающий "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха пожаловался на предвзятое отношение со стороны судей, которые наотрез отказываются фиксировать на нем фолы.

Вернувшись в строй после травмы, накануне Заха привел "орлов" к победе в гостях у "Хаддерсфилда". Именно 25-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара забил единственный в матче гол.



В пяти первых матчах нового сезона Премьер-Лиги на Уилфриде нарушали правила 11 раз — больше, чем на каком-либо другом игроке. Из-за сложившейся репутации симулянта Захе давно не дают пенальти, однако теперь нападающий чувствует, что эта дискриминация распространилась и за пределы штрафной площадки.



"Такое ощущение, что мне должны сломать ногу, чтобы кто-нибудь получил карточку. Поэтому-то я и разозлился во время игры. Почему ко мне другое отношение, нежели к остальным игрокам? Я пытался говорить с рефери. Больше я ничего не могу поделать. Это тяжело".



"Из-за такого отношения тебе не хочется совершать рывки, потому что кто-нибудь врежет тебе сзади и останется безнаказанным. Это не позволяет тебе выражать себя. В то же время я рад, что сегодня за меня сказали мои ноги", — цитирует Заху BBC.