Руни рассказал, что за его уходом из "Эвертона" стоит Мошири

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни рассказал, что за его уходом из "Эвертона" стоит хозяин клуба Фархад Мошири, а вовсе не Сэм Эллардайс, тогда занимавший пост главного тренера.

Вернувшись в родной "Эвертон" в июле 2017 после 13 лет выступлений за "Манчестер Юнайтед", Руни провел на "Гудисон Парк" лишь один сезон, после чего отправился покорять МЛС.



Поспешный отъезд Уэйна связывали с его непростыми отношениями с Элладайсом, ведь до Рождества Руни забил 10 голов в Премьер-Лиге, а после не отличился ни разу, не найдя своего места в планах Большого Сэма. Однако в реальности 32-летний англичанин покинул "Эвертон" из-за Мошири.



"Это был решение владельца. Он знал, что собирается пригласить много игроков и хотел высвободить деньги. Это его решение, но я расстроен, как это произошло".



"Я начал думать: "Может они что-то недоговаривают?" Поэтому я отправился к Сэму и сказал: "Я уже не ребенок. Что происходит? Я тебе нужен ил нет?"



"Сэм был честен со мной. Он сказал: "Если я останусь на следующий сезон, ты, возможно, будешь играть не так много, но я все равно хочу сохранить тебя". Но он добавил: "Я не уверен, что владелец того же мнения". Чтобы получить честный ответ от владельца, потребовалось три месяца".



"Я все пытался и пытался. Я лишь хотел ясности. Даже (нынешний тренер "Эвертона") Марку Силва удивился, потому что еще до его назначения ему было сказано, что я ухожу — но это случилось перед тем, как мне самому сказали, что я могу уйти", — сообщил Руни The Times.