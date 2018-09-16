"Челси" предложит Давиду Луису новый контракт

"Челси" собирается начать переговоры о новом контракте с защитником Давидом Луисом, который в этом сезоне вернул место в стартовом составе.

В прошлом сезоне Луис не только угодил в опалу к Антонио Конте, предшественнику Маурицио Сарри на посту главного тренера "синих", но и успел побывать в лазарете.



Однако Сарри решил не отказываться от услуг опытного бразильца, несмотря на обширный выбор игроков в центре обороны. Давид провел каждую минуту первых пяти матчей в новой кампании Премьер-Лиги и помог "Челси" одержать пять побед.



Как стало известно Daily Mirror, теперь клуб со "Стэмфорд Бридж" собирается продлить сотрудничество с 31-летним защитником, чтобы не лишиться Луиса в конце сезона безо всякой компенсации.



В "Челси" надеются заключить новую сделку до января, когда Давид теоретически смог бы начать переговоры с заинтересованными клубами из-за рубежа, не спрашивая на то разрешения у "синих".