"Челси" предложит Давиду Луису новый контракт
"Челси" собирается начать переговоры о новом контракте с защитником Давидом Луисом, который в этом сезоне вернул место в стартовом составе.
В прошлом сезоне Луис не только угодил в опалу к Антонио Конте, предшественнику Маурицио Сарри на посту главного тренера "синих", но и успел побывать в лазарете.
Однако Сарри решил не отказываться от услуг опытного бразильца, несмотря на обширный выбор игроков в центре обороны. Давид провел каждую минуту первых пяти матчей в новой кампании Премьер-Лиги и помог "Челси" одержать пять побед.
Как стало известно Daily Mirror, теперь клуб со "Стэмфорд Бридж" собирается продлить сотрудничество с 31-летним защитником, чтобы не лишиться Луиса в конце сезона безо всякой компенсации.
В "Челси" надеются заключить новую сделку до января, когда Давид теоретически смог бы начать переговоры с заинтересованными клубами из-за рубежа, не спрашивая на то разрешения у "синих".
16.09.2018 09:00
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Очень плохая тенденция получается. Проходит новый тренер и целая часть игроков просто пропадаю из виду (Кристенсен, Заппакоста, Эмерсон, Мозес) Нельзя как-то испозовать всех? Надеюсь ЛЕ, позволить Сарри использовать всех ребяты. Челси без проблем выиграет АПЛ, так как Календарь позволяет играть 1 матч в неделю основой.
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Чтоб не ушел за бесплатно
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Продать нельзя оставлять.
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