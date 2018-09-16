5-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 16 сентября двумя поединками продолжится 5-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВУЛВЕРХЭМПТОН — БЕРНЛИ 15:30



"Вулверхэмптон" постепенно привыкает к жизни в элите, а минимальная победа в гостях у "Вест Хэма" в предыдущем туре — это определенно прогресс относительно домашней ничьей против игравшего вдесятером "Эвертона" в туре первом. "Бернли" избавился от обузы в виде Лиги Европы, не сумев пробиться в групповой этап, и теперь может сосредоточиться на выступлении в чемпионате. "Бордовые" выиграли обе предыдущие встречи с "Вулверхэмптоном" в рамках Премьер-Лиги — в сезоне 2009/10.



Из сборной Мексики с мышечной травмой вернулся нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес. Иван Кавальеро еще не залечил спину и пока не готов сыграть свой первый матч в сезоне.



Защитник "Бернли" Стивен Уорд успевает залечить к воскресенью травму стопы, полученную в сборной Ирландии.



ЭВЕРТОН — ВЕСТ ХЭМ 18:00



Четыре кряду поражения, включая удручающую игру против "Вулверхэмптона" в домашних стенах, увеличили градус напряжения в "Вест Хэме". Мануэль Пеллегрини должен понимать, что с каждой следующей неудачей кресло под ним будет раскачиваться все сильнее. "Эвертон" в этом сезоне еще не проигрывал, но одновременно одержал лишь одну победу, ведя в счете по ходу трех из четырех своих матчей. "Ириски" уступили только дважды в 20 последних встречах с "молотобойцами" в рамках Премьер-Лиги, одержав 12 побед.



Ближайшие две недели с травмой стопы пропустит защитник "Эвертона" Шеймус Коулмен. Ришарлисон дисквалифицирован. Должны вернуться в строй Идрисса Гейе, Бернард, Тео Уолкотт и Доминик Калверт-Левин.



"Вест Хэм" потерял с травмой Джека Уилшира, а Хавьер Эрнандес под вопросом из-за болезни. Мануэль Лансини и Энди Кэрролл давно отсутствуют.