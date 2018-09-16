Люк Шоу сыграет с "Янг Бойз"

Пропустив матч Премьер-Лиги против "Уотфорда" в субботу, защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу вернется на футбольное поле в поединке Лиги Чемпионов против "Янг Бойз" в следующую среду.

Напомним, в прошлый уикенд Шоу получил травму головы в товарищеском матче за сборную Англии против Испании на "Уэмбли". Повреждение выглядело страшным, но опасения быстро развеялись.



Уже спустя считанные дни 23-летний Шоу вернулся к тренировкам, а перед выездом на "Викаридж Роад" главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо подтвердил, что Люк снова готов играть.



Однако на матч против "шершней" Моуриньо предпочел снарядить на левый фланг обороны ветерана Эшли Янга — не столько из-за недавней травмы его молодого конкурента, сколько из-за соображений ротации.



После победы со счетом 1:2 Жозе подтвердил, что поступил так намеренно, поскольку хочет поберечь Шоу для выезда в Швейцарию в рамках первого тура группового этапа Лиги Чемпионов.



"Люк Шоу сыграет в среду. Мы не можем обойтись лишь одним левым защитником, а Эшли Янг не только левый защитник, но и правый защитник".



"Они оба хороши, они оба разные игроки, и я думаю, они оба понимают, что для нас хорошо обладать одним молодым игроком и одним опытным игроком, плюс у нас есть Дармиан. Он мой аварийный вариант, он всегда готов ко всему", — цитирует Моуриньо Sky Sports.