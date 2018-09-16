Лучшие моменты субботних матчей Премьер-Лиги (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 5-го тура Премьер-Лиги за субботу.
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16.09.2018 07:15
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Последние комментарии:
Где в обзоре момент с глазом фирмы?
Е6али курей, счёт не по игре вообще - должно было быть 1 - 6.
Грязный курятник использовал грязный и подлый приём - поливали только половину поля соперника, чтобы мяч ходил быстрее. В перерыве тоже самое кстати. Понаблюдайте сами всё увидите.
Чмошники что игроки что болелы их дырявые.
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пенальти не дали... ливергбуль проплатил.
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