Лучшие моменты субботних матчей Премьер-Лиги (ВИДЕО)

Гол Джорджиньо Вейналдума Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 5-го тура Премьер-Лиги за субботу.



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Метки видео, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2018 07:15

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Последние комментарии:




  1. electric 16.09.2018 08:42 # electric
    Где в обзоре момент с глазом фирмы?
    Е6али курей, счёт не по игре вообще - должно было быть 1 - 6.
    Грязный курятник использовал грязный и подлый приём - поливали только половину поля соперника, чтобы мяч ходил быстрее. В перерыве тоже самое кстати. Понаблюдайте сами всё увидите.
    Чмошники что игроки что болелы их дырявые.

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  2. olegxit 16.09.2018 07:57 # olegxit
    пенальти не дали... ливергбуль проплатил.

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