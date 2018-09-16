Канте подтвердил, что контактировал с ПСЖ летом

Полузащитник "Челси" Нголо Канте подтвердил, что ПСЖ обращался насчет него минувшим летом.

27-летний Канте сыграл не самую заметную, но одновременно важнейшую роль в победе сборной Франции на Чемпионате Мира в России, после чего пресса принялась сватать Нголо в ПСЖ.



По всей видимости, парижане надеялись воспользоваться существовавшей на тот момент неопределенностью с главным тренером на "Стэмфорд Бридж", однако Канте не проявил интереса к смене клуба.



"У меня не было потребности куда-либо уходить после Чемпионата Мира. Некоторые клубы интересовались мной, но после разговора с "Челси" все прояснилось. Клуб рассчитывает на меня, и я чувствую себя здесь хорошо. Следующим логичным шагом для меня было остаться в "Челси".



"Некоторые контакты с ПСЖ действительно были. Но после разговора с "Челси" я осознал, что важнее всего чувствовать себя хорошо там, где ты находишься. Я в "Челси", и хорошо, что я здесь остался", — сообщил Канте RMC Sport.