Эмери не видит проблемы в отсутствии ярко выраженного бомбардира у "Арсенала"

Унаи Эмери Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери не видит проблемы в том, что в этом сезоне у его команды нет ярко выраженного бомбардира.

Накануне "канониры" отпраздновали свою третью победу подряд в Премьер-Лиге, одолев "Ньюкасл" со счетом 1:2 благодаря голам Гранита Джаки и Месута Озила.

Таким образом, в этом сезоне "Арсенал" забил уже 10 голов, и все 10, включая автоголы, были забиты разными игроками, однако Эмери только рад, что угроза чужим воротам исходит со всех участков поля.

"Это хорошая новость. Хотя, конечно, нам нужно прибавить и забивать больше голов индивидуально. Каждый игрок должен стараться — не только атакующие игроки, но также полузащитники и центральные защитники при стандартах".

"Кроме того, когда в чужую штрафную приходят левый защитник и правый защитник, мы хотим давать им возможности забить, но в целом наши атакующие игроки должны забивать больше в будущем", — цитирует Эмери Sky Sports.



Метки Арсенал, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2018 06:05

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