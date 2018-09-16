"Ювентус" готов предложить за Погба 100 миллионов фунтов плюс Дибалу

"Ювентус" готов использовать своего нападающего Пауло Дибалу в качестве приманки, чтобы вернуть полузащитника Поля Погба из "Манчестер Юнайтед".

Два года назад "красные дьяволы" обновили свой трансферный рекорд, заплатив "Ювентусу" 89 миллионов фунтов за Погба, однако Полю до сих пор ужасно не хватает стабильности, от чего в прошлом сезоне он нередко оказывался вне стартового состава.



Кроме того, за последние месяцы Погба неоднократно намекал на существующие разногласия с главным тренером Жозе Моуриньо, из-за чего пресса неустанно спекулировала насчет возможного отъезда 25-летнего француза с "Олд Траффорд".



Минувшим летом приобрести Поля пыталась "Барселона". По слухам, каталонский клуб сохраняет интерес к чемпиону Мира и готов возобновить свои попытки переманить Погба с открытием трансферного окна.



Однако Daily Mirror в эксклюзивном материале утверждает, что виды на полузащитника имеет и "Ювентус". Чемпионы Серии А уже готовят свое предложение по Погба стоимостью 150 млн. фунтов.



Минувшим летом клуб из Турина потратил 90 млн. фунтов на приобретение у "Реала" Криштиану Роналду, из-за которого талантливый Дибала лишился места в стартовом составе и всерьез задумался об уходе из "Ювентуса".



Вместо того, чтобы попытаться разместить Роналду и Дибалу в одной команде, главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри готов устроить размен 24-летнего аргентинца на Погба.



Чтобы заинтересовать своих коллег с "Олд Траффорд" в этом размене, "Ювентус" собирается сделать очень заманчивое предложение — 100 млн. фунтов плюс Дибала. Таким образом, итальянский клуб оценивает Погба в упомянутые 150 млн.



В "Ювентусе" уверены, что Погба был бы счастлив к ним вернуться, уйдя от всех своих неурядиц в Манчестере. Попробовать осуществить обмен игроками клубы могут уже в январе.