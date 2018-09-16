Азар рассказал, в чем Жиру лучший в мире

Плеймейкер "Челси" Эден Азар считает, что его одноклубнику Оливье Жиру нет равных в мире по умению принимать мяч возле чужих ворот и продолжать атаку команды.

На победный матч Премьер-Лиги против "Кардиффа" в субботу (4:1) главный тренер "синих" Маурицио Сарри впервые в сезоне предпочел выпустить на позицию нападающего Жиру, а не Альваро Морату.



И хотя 31-летний француз не забил сам, но показал себя очень важным игроком для команды, как и на Чемпионате Мира в России для сборной своей страны. Именно Оливье дважды ассистировал Азару, тем самым заслужив похвалу партнера.



"Он наша опорная точка в атаке, и в этом, возможно, ему нет равных в мире. Думаю, это именно так. Когда он принимает мяч, то может удержать его, чтобы мы продолжили игру".



"Для нас он тот игрок, через которого проходит игра. Когда играет Альваро, с ним совершенно иначе, потому что он другой игрок с другими качествами. Хорошо, что у нас есть два нападающих в команде", — сообщил Азар Sky Sports.