Азар рассказал, в чем Жиру лучший в мире
Плеймейкер "Челси" Эден Азар считает, что его одноклубнику Оливье Жиру нет равных в мире по умению принимать мяч возле чужих ворот и продолжать атаку команды.
На победный матч Премьер-Лиги против "Кардиффа" в субботу (4:1) главный тренер "синих" Маурицио Сарри впервые в сезоне предпочел выпустить на позицию нападающего Жиру, а не Альваро Морату.
И хотя 31-летний француз не забил сам, но показал себя очень важным игроком для команды, как и на Чемпионате Мира в России для сборной своей страны. Именно Оливье дважды ассистировал Азару, тем самым заслужив похвалу партнера.
"Он наша опорная точка в атаке, и в этом, возможно, ему нет равных в мире. Думаю, это именно так. Когда он принимает мяч, то может удержать его, чтобы мы продолжили игру".
"Для нас он тот игрок, через которого проходит игра. Когда играет Альваро, с ним совершенно иначе, потому что он другой игрок с другими качествами. Хорошо, что у нас есть два нападающих в команде", — сообщил Азар Sky Sports.
16.09.2018 00:05
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Последние комментарии:
Нашел свою команду. В Арсенале стиль игры и партнеры не давали раскрыться на все 100%.
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Жиру на самом деле то ещё полено, но как таргетмен он и в правду шикарен.
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Жиру просто космический пример того, как без особого таланта можно стать очень популярным и полезным игроком... никакого призрения к нему нету, наоборот хочеться чтобы он вытеснил Альваро из состава и играл как можно чаще....
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