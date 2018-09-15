Моуриньо недоволен расслабленностью "Юнайтед" во втором тайме матча с "Уотфордом"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо выразил обеспокоенность по поводу чрезмерной расслабленности своей команды во втором тайме выездного матча против "Уотфорда".

Доминируя над "шершнями" в первом тайме и забив два гола, после перерыва "красные дьяволы" позволили сопернику перехватить инициативу и отыграть один мяч — 1:2. Более того, итоговый счет мог бы быть равным, если бы не спасение Давида Де Хеа в компенсированное время.



Моуриньо испытывает двойственные чувства после третьей победы в сезоне и не может не признать, что во втором тайме "Юнайтед" не был похож на себя.



"Я очень рад трем очкам, и я очень рад нашему духу. Наилучшим свидетельством духа команды является подкат Лукаку после того, как он совершил рывок на 50 метров назад, чтобы помочь защитникам".



"Но в то же время я немного разочарован, потому что в первом тайме у нас было все, чтобы прикончить игру. Если бы во втором тайме мы играли так, как в заключительной стадии первого тайма, результат был бы совершенно другим и без нервных 10 заключительных минут".



"Но нет, в начале второго тайма мы снизили обороны, перестали быть агрессивными с мячом и без мяча, позволили сопернику восстать из пепла и забить гол, который сделал этот матч сложным для нас", — цитирует Моуриньо Manchester Evening News.