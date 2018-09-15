Гвардиола надеется на выздоровление Агуэро к старту в Лиге Чемпионов

Серхио Агуэро Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола надеется, что нападающий Серхио Агуэро успеет восстановиться к матчу Лиги Чемпионов против "Лиона" в следующую среду.

Субботняя победа "горожан" над "Фулхэмом" со счетом 3:0 была омрачена травмой лодыжки Агуэро. В воскресенье аргентинский бомбардир пройдет углубленное обследование, однако на "Этихад" надеются на лучший исход.

"Там что-то с лодыжкой. Он прыгнул, чтобы сыграть головой, а когда приземлился, то почувствовал что-то. Он доиграл первый тайм и начал второй тайм, но испытывал некоторый дискомфорт".

"Он мог продолжить игру, но когда ведешь 3:0, не хочешь рисковать. Завтра станет видно, сыграет ли он в Лиге Чемпионов", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.



Метки Агуэро, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2018 22:35

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  1. recyjoed 15.09.2018 23:07 # recyjoed
    печаль чо. побыл бомбардиром месяцок и хватит. Пора домой, в лазарет

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