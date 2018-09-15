Эмери хочет, чтобы Озил добавил в стабильности

Рулевой "Арсенала" Унаи Эмери поставил перед полузащитником Месутом Озилом задачу на более регулярной основе демонстрировать свою лучшую игру.

Провалившись на Чемпионате Мира в России и впоследствии завершив карьеру в сборной Германии, столь же невыразительно Озил начал и новый сезон. Однако в субботу против "Ньюкасла" именно Месут стал автором решающего гола, который обеспечил "канонирам" третью победу кряду в Премьер-Лиге (1:2).



Эмери остался доволен не только голом, что забил 29-летний полузащитник, но и игрой Месута в целом. Теперь Унаи призывает подопечного обрести стабильность.



"Мы хотим, чтобы он демонстрировал свои лучшие качества и свое мастерство на каждой тренировке и в каждом матче. Я хочу, чтобы он играл как можно лучше за нас, и сегодня поначалу он хорошо трудился. Он провел хороший матч".



"То же самое касается каждого игрока. Мы хотим наделить их уверенность и подстегнуть их к тому, чтобы стать лучше. Сегодня я счастлив, потому что он забил, а я хочу, чтобы у каждого игрока были шансы забить".



"Он должен продолжать помогать нам, используя свое мастерство и упорно работая, и показывать ту игру, которую мы хотим видеть в его исполнении", — сообщил Эмери Sky Sports.