"Юнайтед" нанес поражение "Уотфорду"

Крис Смоллинг "Манчестер Юнайтед" прервал победную серию "Уотфорда", нанеся "шершням" их первое поражение в сезоне — 1:2.

Стартовый состав "шершней", как и ожидалось, не изменился относительно волевой победы над "Тоттенхэмом".

Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо предпочел не рисковать Люком Шоу, снарядив на левый фланг обороны ветерана Эшли Янга. Маруан Феллайни прошел фитнес-тест и сохранил место в команде — рядом с Неманьей Матичем и Полем Погба.

Обе команды достаточно уверенно начали матч, без промедлений устремляясь вперед, но первый голевой момент создали хозяева. На 16-й минуте ворота "Юнайтед" расстреливал Трой Дини, однако Давид Де Хеа совершил выдающийся сейв.

Постепенно "дьяволы" стали забирать инициативу. Хорошим ударом с острого угла отметился Алексис Санчес, но Бен Фостер сыграл надежно.

А на 35-й минуте счет был открыт. Янг с дальнего края штрафной выполнил подачу к воротам, где Ромелу Лукаку своим мускулистым прессом отправил мяч в сетку — 0:1.

Прошло еще три минуты, и счет был удвоен. После подачи с углового Феллайни сделал скидку на Криса Смоллинга, который технично принял мяч грудью, а затем пробил с разворота в стиле бывшего одноклубника Златана Ибрагимовича — 0:2.

Во втором тайме "Юнайтед" необъяснимым образом расслабился и отдал инициативу сопернику. "Уотфорд" долго раскачивался, но на 65-й минуте все-таки вернулся в игру. Абдулай Дукуре от лицевой линии сделал передачу назад на Андре Грея, который пробил в касание из под Виктора Линделефа — 1:2.

"Шершни" почувствовали, что эту игру еще можно спасти, и принялись оказывать нешуточное давление, хотя делали это немного сумбурно. "Дьяволы" никак не могли прийти в себя и играли просто на отбой, не пользуясь своими шансами для контратак.

Компенсированные минуты получились жаркими. Неманья Матич был удален с поля за второй "горчичник", а Де Хеа просто спас "Юнайтед" после удара Кристиана Кабаселе.

Несмотря на очевидный прогресс в результатах, "Юнайтед" по-прежнему не хватает стабильности — стабильности на протяжении одного матча. "Дьяволы" провели два совершенно разных тайма, просто перестав играть после перерыва. К счастью, у них в воротах оказался Давид Де Хеа.

"Уотфорд" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче



Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2018 21:25

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Последние комментарии:




  1. spartan 15.09.2018 21:41 # spartan
    для пенсов чемпионат начнется 29 числа. а до тех пор смешной календарь.

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  2. sausage 15.09.2018 21:37 # sausage
    Уотфорд - красавцы! Один из немногих середняков сегодня, кто может по взрослому зарубиться с топами. К сожалению, вопреки расхожему мнению, расслоение в АПЛ становится сильнее и многие клубы в играх с биг-6 сразу становятся раком, надеясь на силу ягодиц, типа не проткнут. Уотфорд же горазд играть в свою игру. В этом смысле ещё волки понравились.

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  3. ccchelsea 15.09.2018 21:37 # ccchelsea
    Опять ДДХ вытащил скам. Страшно представить, что с ними было бы без этого топаря.

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  4. rentv 15.09.2018 21:36 # rentv
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  5. kos9k 15.09.2018 21:36 # kos9k
    0.78-1.61

    норм

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  6. brown-ale 15.09.2018 21:31 # brown-ale
    Еле унесли ноги. МЮ выглядел аутсайдером добрые полматча.

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  7. chelseafanmd 15.09.2018 21:30 # chelseafanmd
    повезло что судья вытаскивал как мог это говно)

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  8. ssa 15.09.2018 21:30 # ssa
    хороший матч, дичайший отскок скама.
    на мой скромный взгляд шершни лучше скама смотрелись.
    МЮ надо молиться на Де Хея, спас для них три очка, впрочем как и всегда, тащит скам на своих плечах.
    в следующем туре волки выпотрошат мю наизнанку

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  9. bezviz 15.09.2018 21:30 # bezviz
    эх времена, эх нравы, еще пару лет назад кто бы мог подумать что практически каждый середняк будет смотреться на фоне мю доминирующией командой, нещадно унижающей и втаптывающей в газон этот жалкий мю)
    пафосные аплодисменты Моура болельщикам после свистка лишь добавляют комичности и одновременно трагичности происходящего, что-то похожее было с ним в Челси, но там он рукоплескал после уверенной и доминирующей победы Челси над любым средняком, а тут отбились чудом, засушили игру, выстояли, вытерпелиии!!!!!!!!

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