"Юнайтед" нанес поражение "Уотфорду"

"Манчестер Юнайтед" прервал победную серию "Уотфорда", нанеся "шершням" их первое поражение в сезоне — 1:2.

Стартовый состав "шершней", как и ожидалось, не изменился относительно волевой победы над "Тоттенхэмом".



Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо предпочел не рисковать Люком Шоу, снарядив на левый фланг обороны ветерана Эшли Янга. Маруан Феллайни прошел фитнес-тест и сохранил место в команде — рядом с Неманьей Матичем и Полем Погба.



Обе команды достаточно уверенно начали матч, без промедлений устремляясь вперед, но первый голевой момент создали хозяева. На 16-й минуте ворота "Юнайтед" расстреливал Трой Дини, однако Давид Де Хеа совершил выдающийся сейв.



Постепенно "дьяволы" стали забирать инициативу. Хорошим ударом с острого угла отметился Алексис Санчес, но Бен Фостер сыграл надежно.



А на 35-й минуте счет был открыт. Янг с дальнего края штрафной выполнил подачу к воротам, где Ромелу Лукаку своим мускулистым прессом отправил мяч в сетку — 0:1.



Прошло еще три минуты, и счет был удвоен. После подачи с углового Феллайни сделал скидку на Криса Смоллинга, который технично принял мяч грудью, а затем пробил с разворота в стиле бывшего одноклубника Златана Ибрагимовича — 0:2.



Во втором тайме "Юнайтед" необъяснимым образом расслабился и отдал инициативу сопернику. "Уотфорд" долго раскачивался, но на 65-й минуте все-таки вернулся в игру. Абдулай Дукуре от лицевой линии сделал передачу назад на Андре Грея, который пробил в касание из под Виктора Линделефа — 1:2.



"Шершни" почувствовали, что эту игру еще можно спасти, и принялись оказывать нешуточное давление, хотя делали это немного сумбурно. "Дьяволы" никак не могли прийти в себя и играли просто на отбой, не пользуясь своими шансами для контратак.



Компенсированные минуты получились жаркими. Неманья Матич был удален с поля за второй "горчичник", а Де Хеа просто спас "Юнайтед" после удара Кристиана Кабаселе.



Несмотря на очевидный прогресс в результатах, "Юнайтед" по-прежнему не хватает стабильности — стабильности на протяжении одного матча. "Дьяволы" провели два совершенно разных тайма, просто перестав играть после перерыва. К счастью, у них в воротах оказался Давид Де Хеа.



"Уотфорд" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче