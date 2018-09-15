"Юнайтед" нанес поражение "Уотфорду"
"Манчестер Юнайтед" прервал победную серию "Уотфорда", нанеся "шершням" их первое поражение в сезоне — 1:2.
Стартовый состав "шершней", как и ожидалось, не изменился относительно волевой победы над "Тоттенхэмом".
Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо предпочел не рисковать Люком Шоу, снарядив на левый фланг обороны ветерана Эшли Янга. Маруан Феллайни прошел фитнес-тест и сохранил место в команде — рядом с Неманьей Матичем и Полем Погба.
Обе команды достаточно уверенно начали матч, без промедлений устремляясь вперед, но первый голевой момент создали хозяева. На 16-й минуте ворота "Юнайтед" расстреливал Трой Дини, однако Давид Де Хеа совершил выдающийся сейв.
Постепенно "дьяволы" стали забирать инициативу. Хорошим ударом с острого угла отметился Алексис Санчес, но Бен Фостер сыграл надежно.
А на 35-й минуте счет был открыт. Янг с дальнего края штрафной выполнил подачу к воротам, где Ромелу Лукаку своим мускулистым прессом отправил мяч в сетку — 0:1.
Прошло еще три минуты, и счет был удвоен. После подачи с углового Феллайни сделал скидку на Криса Смоллинга, который технично принял мяч грудью, а затем пробил с разворота в стиле бывшего одноклубника Златана Ибрагимовича — 0:2.
Во втором тайме "Юнайтед" необъяснимым образом расслабился и отдал инициативу сопернику. "Уотфорд" долго раскачивался, но на 65-й минуте все-таки вернулся в игру. Абдулай Дукуре от лицевой линии сделал передачу назад на Андре Грея, который пробил в касание из под Виктора Линделефа — 1:2.
"Шершни" почувствовали, что эту игру еще можно спасти, и принялись оказывать нешуточное давление, хотя делали это немного сумбурно. "Дьяволы" никак не могли прийти в себя и играли просто на отбой, не пользуясь своими шансами для контратак.
Компенсированные минуты получились жаркими. Неманья Матич был удален с поля за второй "горчичник", а Де Хеа просто спас "Юнайтед" после удара Кристиана Кабаселе.
Несмотря на очевидный прогресс в результатах, "Юнайтед" по-прежнему не хватает стабильности — стабильности на протяжении одного матча. "Дьяволы" провели два совершенно разных тайма, просто перестав играть после перерыва. К счастью, у них в воротах оказался Давид Де Хеа.
"Уотфорд" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
15.09.2018 21:25
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Последние комментарии:
для пенсов чемпионат начнется 29 числа. а до тех пор смешной календарь.
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Уотфорд - красавцы! Один из немногих середняков сегодня, кто может по взрослому зарубиться с топами. К сожалению, вопреки расхожему мнению, расслоение в АПЛ становится сильнее и многие клубы в играх с биг-6 сразу становятся раком, надеясь на силу ягодиц, типа не проткнут. Уотфорд же горазд играть в свою игру. В этом смысле ещё волки понравились.
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Опять ДДХ вытащил скам. Страшно представить, что с ними было бы без этого топаря.
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0.78-1.61
норм
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Еле унесли ноги. МЮ выглядел аутсайдером добрые полматча.
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повезло что судья вытаскивал как мог это говно)
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хороший матч, дичайший отскок скама.
на мой скромный взгляд шершни лучше скама смотрелись.
МЮ надо молиться на Де Хея, спас для них три очка, впрочем как и всегда, тащит скам на своих плечах.
в следующем туре волки выпотрошат мю наизнанку
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эх времена, эх нравы, еще пару лет назад кто бы мог подумать что практически каждый середняк будет смотреться на фоне мю доминирующией командой, нещадно унижающей и втаптывающей в газон этот жалкий мю)
пафосные аплодисменты Моура болельщикам после свистка лишь добавляют комичности и одновременно трагичности происходящего, что-то похожее было с ним в Челси, но там он рукоплескал после уверенной и доминирующей победы Челси над любым средняком, а тут отбились чудом, засушили игру, выстояли, вытерпелиии!!!!!!!!
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