Травма глаза Фирмино несерьезна
Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино избежал серьезной травмы в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма", получив пальцем в глаз от защитника соперника Яна Вертонгена.
В субботу "красные" отпраздновали на "Уэмбли" победу 1:2 над "шпорами", а решающий в матче гол забил как раз Фирмино. Однако во втором тайме Роберто вынужденно покинул поле после того, как Вертонген ткнул ему пальцем в глаз.
26-летний бразилец немедленно отправился в один из лондонских госпиталей на углубленное обследование. К счастью, доктора зафиксировали лишь ссадину, которая не представляет опасности для глаза.
Как сообщает официальное заявление "Ливерпуля", в ближайшие дни Фирмино продолжит находится под наблюдением медиков. В данный момент участие Роберто в матче Лиги Чемпионов против ПСЖ на "Энфилде" во вторник вечером "не исключается".
15.09.2018 21:10
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Ох ебать полпальца засунул
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е6аный петух этот вертонген. чтоб он сдох!
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паскуда косорылая
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Классное петушиное кунг-фу
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Проморгает...
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Блять Фертоген ебаный рептилоид с перепонками между пальцев
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просто у него глаз нету, были бы, попадал по воротам и чаще забивал. а так просто на удачу бьет и поэтому изредка удается забить гол
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пидораз хертонхер
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слава Богу!
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Ахренеть прст
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