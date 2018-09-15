Травма глаза Фирмино несерьезна

Роберто Фирмино Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино избежал серьезной травмы в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма", получив пальцем в глаз от защитника соперника Яна Вертонгена.

В субботу "красные" отпраздновали на "Уэмбли" победу 1:2 над "шпорами", а решающий в матче гол забил как раз Фирмино. Однако во втором тайме Роберто вынужденно покинул поле после того, как Вертонген ткнул ему пальцем в глаз.

26-летний бразилец немедленно отправился в один из лондонских госпиталей на углубленное обследование. К счастью, доктора зафиксировали лишь ссадину, которая не представляет опасности для глаза.

Как сообщает официальное заявление "Ливерпуля", в ближайшие дни Фирмино продолжит находится под наблюдением медиков. В данный момент участие Роберто в матче Лиги Чемпионов против ПСЖ на "Энфилде" во вторник вечером "не исключается".



Метки Ливерпуль, травмы, Фирмино

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2018 21:10

Количество просмотров Просмотров: 1162

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  1. januzaj00 15.09.2018 21:50 # januzaj00
    Ох ебать полпальца засунул

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  2. recyjoed 15.09.2018 21:48 # recyjoed
    е6аный петух этот вертонген. чтоб он сдох!

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  3. coon4 15.09.2018 21:44 # coon4
    паскуда косорылая

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  4. shmanisa 15.09.2018 21:43 # shmanisa
    Классное петушиное кунг-фу

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  5. manutd-20champ 15.09.2018 21:32 # manutd-20champ
    Проморгает...

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  6. g3ndalf 15.09.2018 21:31 # g3ndalf
    Блять Фертоген ебаный рептилоид с перепонками между пальцев

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  7. bezviz 15.09.2018 21:29 # bezviz
    просто у него глаз нету, были бы, попадал по воротам и чаще забивал. а так просто на удачу бьет и поэтому изредка удается забить гол

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  8. chr1s8rown 15.09.2018 21:18 # chr1s8rown
    пидораз хертонхер

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  9. ssa 15.09.2018 21:15 # ssa
    слава Богу!

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  10. xah 15.09.2018 21:15 # xah
    Ахренеть прст

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