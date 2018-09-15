Травма глаза Фирмино несерьезна

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино избежал серьезной травмы в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма", получив пальцем в глаз от защитника соперника Яна Вертонгена.

В субботу "красные" отпраздновали на "Уэмбли" победу 1:2 над "шпорами", а решающий в матче гол забил как раз Фирмино. Однако во втором тайме Роберто вынужденно покинул поле после того, как Вертонген ткнул ему пальцем в глаз.



26-летний бразилец немедленно отправился в один из лондонских госпиталей на углубленное обследование. К счастью, доктора зафиксировали лишь ссадину, которая не представляет опасности для глаза.



Как сообщает официальное заявление "Ливерпуля", в ближайшие дни Фирмино продолжит находится под наблюдением медиков. В данный момент участие Роберто в матче Лиги Чемпионов против ПСЖ на "Энфилде" во вторник вечером "не исключается".