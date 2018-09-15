Сарри поменял мнение об Азаре
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри признался, что поменял мнение о плеймейкере Эдене Азаре, и теперь считает бельгийца лучшим игроком Европы.
В субботнем матче Премьер-Лиги с "Кардиффом" (4:1) Азар оформил хет-трик, благодаря чему "синие" одержали пятую победу в сезоне. По мнению Сарри, в игре Эдена остаются изъяны, но он все равно считает, что бельгийцу нет равных.
"Когда я только пришел в "Челси", я уже думал, что он является одним из лучших в Европе. Теперь я поменял свое мнение и считаю его абсолютно лучшим".
"Азар способен прибавить. Например, ему не стоит опускаться за мячом и действовать в 50-60 метрах от ворот. Там он тратит слишком много сил".
"Когда мы владеем мячом на своей половине, он приходит за ним и делает пять-шесть касаний. Он тратит на это слишком много энергии. Если он будет беречь силы на атаку, он сможет забить 30-35 голов за сезон", - сообщил Сарри официальному веб-сайту клуба.
15.09.2018 20:40
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Последние комментарии:
Например, ему не стоит опускаться за мячом и действовать в 50-60 метрах от ворот. Там он тратит слишком много сил".
Источник: http://fapl.ru/posts/65261/
стопроцентов прав. Как раз Маур говорил помню, что мол Азар молодец что в обороне отыгрывает. Но таким игрокам нельзя играть далеко от ворот. Как только идёт контра он должен быть первым в атаке. Молодец Сарри и Азар тоже красавчик
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это на уровне Кардиффа такое впечатление
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Источник: http://fapl.ru/posts/65257/?c=1
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Красава Сарри, выведет Эдена на новый уровень.
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Эйпиел бест плейа
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Азар после таких интервью кипятком от счастья писять начнет
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