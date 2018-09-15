Сарри поменял мнение об Азаре

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри признался, что поменял мнение о плеймейкере Эдене Азаре, и теперь считает бельгийца лучшим игроком Европы.

В субботнем матче Премьер-Лиги с "Кардиффом" (4:1) Азар оформил хет-трик, благодаря чему "синие" одержали пятую победу в сезоне. По мнению Сарри, в игре Эдена остаются изъяны, но он все равно считает, что бельгийцу нет равных.



"Когда я только пришел в "Челси", я уже думал, что он является одним из лучших в Европе. Теперь я поменял свое мнение и считаю его абсолютно лучшим".



"Азар способен прибавить. Например, ему не стоит опускаться за мячом и действовать в 50-60 метрах от ворот. Там он тратит слишком много сил".



"Когда мы владеем мячом на своей половине, он приходит за ним и делает пять-шесть касаний. Он тратит на это слишком много энергии. Если он будет беречь силы на атаку, он сможет забить 30-35 голов за сезон", - сообщил Сарри официальному веб-сайту клуба.