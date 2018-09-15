Сарри поменял мнение об Азаре

Эден Азар Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри признался, что поменял мнение о плеймейкере Эдене Азаре, и теперь считает бельгийца лучшим игроком Европы.

В субботнем матче Премьер-Лиги с "Кардиффом" (4:1) Азар оформил хет-трик, благодаря чему "синие" одержали пятую победу в сезоне. По мнению Сарри, в игре Эдена остаются изъяны, но он все равно считает, что бельгийцу нет равных.

"Когда я только пришел в "Челси", я уже думал, что он является одним из лучших в Европе. Теперь я поменял свое мнение и считаю его абсолютно лучшим".

"Азар способен прибавить. Например, ему не стоит опускаться за мячом и действовать в 50-60 метрах от ворот. Там он тратит слишком много сил".

"Когда мы владеем мячом на своей половине, он приходит за ним и делает пять-шесть касаний. Он тратит на это слишком много энергии. Если он будет беречь силы на атаку, он сможет забить 30-35 голов за сезон", - сообщил Сарри официальному веб-сайту клуба.




Метки Азар, Сарри, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 15.09.2018 20:40

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Последние комментарии:




  1. skydreams 15.09.2018 21:43 # skydreams
    Например, ему не стоит опускаться за мячом и действовать в 50-60 метрах от ворот. Там он тратит слишком много сил".

    Источник: http://fapl.ru/posts/65261/

    стопроцентов прав. Как раз Маур говорил помню, что мол Азар молодец что в обороне отыгрывает. Но таким игрокам нельзя играть далеко от ворот. Как только идёт контра он должен быть первым в атаке. Молодец Сарри и Азар тоже красавчик

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  2. manutd-20champ 15.09.2018 21:34 # manutd-20champ
    это на уровне Кардиффа такое впечатление

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  3. rentv 15.09.2018 20:52 # rentv
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    Источник: http://fapl.ru/posts/65257/?c=1

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  4. ccchelsea 15.09.2018 20:46 # ccchelsea
    Красава Сарри, выведет Эдена на новый уровень.

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  5. bluehonorcfc9 15.09.2018 20:44 # bluehonorcfc9
    Эйпиел бест плейа

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  6. farot 15.09.2018 20:44 # farot
    Азар после таких интервью кипятком от счастья писять начнет

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