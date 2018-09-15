Почеттино: "Там был пенальти"

Маурисио Почеттино Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признал, что его команда была хуже "Ливерпуля", но вместе с тем заслуживала пенальти в концовке субботнего матча Премьер-Лиги на "Уэмбли".

Забив два гола и уверенно контролируя игру, в концовке "красные" позволили себе слегка расслабиться, и в компенсированное время Эрик Ламела размочил счет.

Мог случиться в компенсированное время и еще один гол, но рефери Майкл Оливер не увидел нарушения правил в столкновении Сон Хен Мина и Садио Мане. Почеттино лишь остается об этом сожалеть.

"Они были лучше, но мы навязали им борьбу и были близки. Последний эпизод в матче — это безумие, потому что там был пенальти, Мане фолил на Соне. Мы могли бы говорить после матча в ином ключе".

"Однако они были лучше, с этим не поспоришь. Конечно, я расстроен результатом, но нам нужно продолжать работать и совершенствоваться. Сезон еще в самом начале, но мы стали гораздо лучше".

"Это был сложный матч, матч достойных друг друга команд. Ты можешь выиграть, а можешь и проиграть. Мы должны продолжать работать. Мы расстроены результатом, но впереди еще много матчей", — сообщил Почеттино Sky Sports.



Метки Ливерпуль, Почеттино, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2018 19:50

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Последние комментарии:




  1. lfc-in-my-heart 15.09.2018 20:36 # lfc-in-my-heart
    Должок вернули. И так на энфилде последний раз паровозили как могли петушню, а тут на, выкуси!

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  2. dexter 15.09.2018 20:30 # dexter
    Тряси губой вторичка е6аная.

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  3. pistolero-lfc 15.09.2018 20:24 # pistolero-lfc
    Да как ты смеешь просить пенальти, когда твой игрок выколлил глаза Фирмино и даже желтую не получил.
    Грязные петухи, надеюсь вам воздастся сполна!

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  4. emily-lfc-2005 15.09.2018 20:21 # emily-lfc-2005
    С победой красные!Разнесли тухлую курятину.

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  5. ccchelsea 15.09.2018 20:11 # ccchelsea
    Хороший тренер, 10 колбасников подорвёт, минимум.

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  6. j-silver 15.09.2018 20:08 # j-silver
    Да всем понятно шо колбасные обрыганы в очередной отскок играли

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  7. blackdreamer 15.09.2018 20:05 # blackdreamer
    был конечно
    мане сыграл в ногу
    так же как и вертонгена надо было удалять за тычок умышленный и отмашку
    что уже пиздеть
    вам в прошлый раз нарисовали пенку с нихуя
    в этот увы

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  8. rentv 15.09.2018 19:54 # rentv
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    Источник: http://fapl.ru/posts/65257/?c=1#c6720381

    Источник: http://fapl.ru/posts/65257/?c=1#c6720403

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