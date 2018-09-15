Почеттино: "Там был пенальти"
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признал, что его команда была хуже "Ливерпуля", но вместе с тем заслуживала пенальти в концовке субботнего матча Премьер-Лиги на "Уэмбли".
Забив два гола и уверенно контролируя игру, в концовке "красные" позволили себе слегка расслабиться, и в компенсированное время Эрик Ламела размочил счет.
Мог случиться в компенсированное время и еще один гол, но рефери Майкл Оливер не увидел нарушения правил в столкновении Сон Хен Мина и Садио Мане. Почеттино лишь остается об этом сожалеть.
"Они были лучше, но мы навязали им борьбу и были близки. Последний эпизод в матче — это безумие, потому что там был пенальти, Мане фолил на Соне. Мы могли бы говорить после матча в ином ключе".
"Однако они были лучше, с этим не поспоришь. Конечно, я расстроен результатом, но нам нужно продолжать работать и совершенствоваться. Сезон еще в самом начале, но мы стали гораздо лучше".
"Это был сложный матч, матч достойных друг друга команд. Ты можешь выиграть, а можешь и проиграть. Мы должны продолжать работать. Мы расстроены результатом, но впереди еще много матчей", — сообщил Почеттино Sky Sports.
Erm, this is a stonewall penalty. pic.twitter.com/ZmhqLdnW5E— Ben Wilson (@BenjiWilson) 15 сентября 2018 г.
15.09.2018 19:50
Просмотров: 1492
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Должок вернули. И так на энфилде последний раз паровозили как могли петушню, а тут на, выкуси!
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Тряси губой вторичка е6аная.
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Да как ты смеешь просить пенальти, когда твой игрок выколлил глаза Фирмино и даже желтую не получил.
Грязные петухи, надеюсь вам воздастся сполна!
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С победой красные!Разнесли тухлую курятину.
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Хороший тренер, 10 колбасников подорвёт, минимум.
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Да всем понятно шо колбасные обрыганы в очередной отскок играли
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был конечно
мане сыграл в ногу
так же как и вертонгена надо было удалять за тычок умышленный и отмашку
что уже пиздеть
вам в прошлый раз нарисовали пенку с нихуя
в этот увы
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Источник: http://fapl.ru/posts/65257/?c=1#c6720381
Источник: http://fapl.ru/posts/65257/?c=1#c6720403
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