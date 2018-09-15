Почеттино: "Там был пенальти"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признал, что его команда была хуже "Ливерпуля", но вместе с тем заслуживала пенальти в концовке субботнего матча Премьер-Лиги на "Уэмбли".

Забив два гола и уверенно контролируя игру, в концовке "красные" позволили себе слегка расслабиться, и в компенсированное время Эрик Ламела размочил счет.



Мог случиться в компенсированное время и еще один гол, но рефери Майкл Оливер не увидел нарушения правил в столкновении Сон Хен Мина и Садио Мане. Почеттино лишь остается об этом сожалеть.



"Они были лучше, но мы навязали им борьбу и были близки. Последний эпизод в матче — это безумие, потому что там был пенальти, Мане фолил на Соне. Мы могли бы говорить после матча в ином ключе".



"Однако они были лучше, с этим не поспоришь. Конечно, я расстроен результатом, но нам нужно продолжать работать и совершенствоваться. Сезон еще в самом начале, но мы стали гораздо лучше".



"Это был сложный матч, матч достойных друг друга команд. Ты можешь выиграть, а можешь и проиграть. Мы должны продолжать работать. Мы расстроены результатом, но впереди еще много матчей", — сообщил Почеттино Sky Sports.



