"Арсенал" возвращается с тремя очкам от "Ньюкасла"

"Арсенал" оформил уже свою третью победу подряд, вернувшись с тремя очками от "Ньюкасла" — 1:2.

Тренер "сорок" Рафаэль Бенитес выпустил с первых минут Джейкоба Мерфи, Мэтта Ритчи, Айзека Хейдена и Хоселу. Выздоровевший Джонджо Шелви расположился только на лавке.



Стартовый состав "канониров" не изменился по сравнению с победой над "Кардиффом".



В первом тайме публика "Сент Джеймс Парк" так и не увидела ни единого удара в створ. "Ньюкасл" избрал традиционную для себя оборонительную манеру, даже особо не помышляя о контратаках, но при этом достаточно уверенно сдерживая соперника.



Дело сдвинулось с мертвой точки лишь на 49-й минуте, когда Гранит Джака великолепно исполнил штрафной удар — 0:1. Мартин Дубравка оказался бессилен спасти свою команду.



Во втором тайме мяч у хозяев держался еще хуже, чем в первом, и на 58-й минуте "Арсенал" этим воспользовался, заведя снаряд в центр штрафной. И хотя удар Александра Лакасетта был заблокирован, мяч отскочил к Месуту Озилу, который пробил на точность — 0:2.



Проведя час в глухой обороне, "Ньюкаслу" оказалось сложно перестроиться. Какие-то более-менее приличные атаки стали появляться у хозяев только в концовке, когда соперник уже слегка расслабился и устал.



И если отличиться Хоселу помешал Петр Чех, то Киран Кларк все же размочил счет, головой замкнув передачу с фланга — 1:2.



Первый тайм этого матча оказался пустой тратой времени, однако "Арсенал" был терпелив и дождался своего шанса, чтобы одержать третью победу кряду и оставить позади неудачный старт сезона.



"Ньюкасл" — "Арсенал". Отчет о матче