"Арсенал" возвращается с тремя очкам от "Ньюкасла"
"Арсенал" оформил уже свою третью победу подряд, вернувшись с тремя очками от "Ньюкасла" — 1:2.
Тренер "сорок" Рафаэль Бенитес выпустил с первых минут Джейкоба Мерфи, Мэтта Ритчи, Айзека Хейдена и Хоселу. Выздоровевший Джонджо Шелви расположился только на лавке.
Стартовый состав "канониров" не изменился по сравнению с победой над "Кардиффом".
В первом тайме публика "Сент Джеймс Парк" так и не увидела ни единого удара в створ. "Ньюкасл" избрал традиционную для себя оборонительную манеру, даже особо не помышляя о контратаках, но при этом достаточно уверенно сдерживая соперника.
Дело сдвинулось с мертвой точки лишь на 49-й минуте, когда Гранит Джака великолепно исполнил штрафной удар — 0:1. Мартин Дубравка оказался бессилен спасти свою команду.
Во втором тайме мяч у хозяев держался еще хуже, чем в первом, и на 58-й минуте "Арсенал" этим воспользовался, заведя снаряд в центр штрафной. И хотя удар Александра Лакасетта был заблокирован, мяч отскочил к Месуту Озилу, который пробил на точность — 0:2.
Проведя час в глухой обороне, "Ньюкаслу" оказалось сложно перестроиться. Какие-то более-менее приличные атаки стали появляться у хозяев только в концовке, когда соперник уже слегка расслабился и устал.
И если отличиться Хоселу помешал Петр Чех, то Киран Кларк все же размочил счет, головой замкнув передачу с фланга — 1:2.
Первый тайм этого матча оказался пустой тратой времени, однако "Арсенал" был терпелив и дождался своего шанса, чтобы одержать третью победу кряду и оставить позади неудачный старт сезона.
"Ньюкасл" — "Арсенал". Отчет о матче
15.09.2018 19:05
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Удивили конечно педики.
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изи вин, Беня по традиции был унижен Арсеналом,ему не привыкать, хех
видно, что после международной паузы игроки немного сонные были, что ли, но во втором тайме разыгрались
Джака лучшим на поле был, красава
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