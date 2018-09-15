"Сити" разгромил "Фулхэм"

"Манчестер Сити" устроил мастер-класс новичку Премьер-Лиги "Фулхэму", одержав крупную победу со счетом 3:0.

Впервые в сезоне в старте "горожан" появился Лерой Сане. Также с первых минут вышли Николас Отаменди, Фабиан Дельф и Бернарду Силва.



У "дачников" можно было отметить возвращение на позицию левого защитника Рацйана Сессеньона. Также освежили стартовый состав Сайрус Кристи и Стефан Йохансен.



Хозяевам "Этихад" удалось открыть счет уже на второй минуте. Отбившись после углового, "Сити" провел свою атаку, в завершении которой Сане замкнул прострел Фернандиньо на пустые ворота — 1:0.



Вскоре "горожане" едва не удвоили счет — Рахим Стерлинг пробил в крестовину. Хозяева полностью доминировали над соперником, и казалось, что каждая их атака может завершиться голом.



И на 20-й минуте второй гол случился. Бернарду Силва поставил корпус защитнику на правом краю штрафной, вблизи лицевой линии, после чего прострелил на Стерлинга. Рахиму пробить не дали, но мяч отскочил к Давиду Сильве, который технично принял снаряд грудью и расстрелял ворота с близкого расстояния — 2:0.



"Сити" доминировал и дальше, тогда как у "дачников" совершенно ничего не получалось — не получалось даже учиться на своих ошибках. Едва начался второй тайм, как Стерлинг занес мяч в пустые ворота после прострела Серхио Агуэро — 3:0.



Хозяева могли победить и крупнее, но решили ограничиться тремя голами. Гости особых проблем Эдерсону так и не доставили.



"Сити" отпраздновал крупную победу, забив по похожему супербыстрому голу в каждом из таймов. "Фулхэм" оказался бессилен что-либо противопоставить чемпиону.



"Манчестер Сити" — "Фулхэм". Отчет о матче