"Сити" разгромил "Фулхэм"

Рахим Стерлинг "Манчестер Сити" устроил мастер-класс новичку Премьер-Лиги "Фулхэму", одержав крупную победу со счетом 3:0.

Впервые в сезоне в старте "горожан" появился Лерой Сане. Также с первых минут вышли Николас Отаменди, Фабиан Дельф и Бернарду Силва.

У "дачников" можно было отметить возвращение на позицию левого защитника Рацйана Сессеньона. Также освежили стартовый состав Сайрус Кристи и Стефан Йохансен.

Хозяевам "Этихад" удалось открыть счет уже на второй минуте. Отбившись после углового, "Сити" провел свою атаку, в завершении которой Сане замкнул прострел Фернандиньо на пустые ворота — 1:0.

Вскоре "горожане" едва не удвоили счет — Рахим Стерлинг пробил в крестовину. Хозяева полностью доминировали над соперником, и казалось, что каждая их атака может завершиться голом.

И на 20-й минуте второй гол случился. Бернарду Силва поставил корпус защитнику на правом краю штрафной, вблизи лицевой линии, после чего прострелил на Стерлинга. Рахиму пробить не дали, но мяч отскочил к Давиду Сильве, который технично принял снаряд грудью и расстрелял ворота с близкого расстояния — 2:0.

"Сити" доминировал и дальше, тогда как у "дачников" совершенно ничего не получалось — не получалось даже учиться на своих ошибках. Едва начался второй тайм, как Стерлинг занес мяч в пустые ворота после прострела Серхио Агуэро — 3:0.

Хозяева могли победить и крупнее, но решили ограничиться тремя голами. Гости особых проблем Эдерсону так и не доставили.

"Сити" отпраздновал крупную победу, забив по похожему супербыстрому голу в каждом из таймов. "Фулхэм" оказался бессилен что-либо противопоставить чемпиону.

"Манчестер Сити" — "Фулхэм". Отчет о матче



Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2018 19:00

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Последние комментарии:




  1. mc-od 15.09.2018 19:11 # mc-od
    И да, этот Михажло один ведет сайт? В эпизоде со вторым голом поработал Кун, а не Стерлинг. Короче, думаю, сайтик скатился уже не знаю куда. Хотя о чем это я, он и всегда был таким..))

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  2. sisyazavr 15.09.2018 19:07 # sisyazavr
    С победой горожан

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  3. griezmann 15.09.2018 19:06 # griezmann
    КОРОЛИ !

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  4. chebrec 15.09.2018 19:05 # chebrec
    Ещё бы
    Ведь столько миллиардов потрачено

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  5. mc-od 15.09.2018 19:05 # mc-od
    Буднично, на классе...

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