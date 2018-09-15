"Сити" разгромил "Фулхэм"
"Манчестер Сити" устроил мастер-класс новичку Премьер-Лиги "Фулхэму", одержав крупную победу со счетом 3:0.
Впервые в сезоне в старте "горожан" появился Лерой Сане. Также с первых минут вышли Николас Отаменди, Фабиан Дельф и Бернарду Силва.
У "дачников" можно было отметить возвращение на позицию левого защитника Рацйана Сессеньона. Также освежили стартовый состав Сайрус Кристи и Стефан Йохансен.
Хозяевам "Этихад" удалось открыть счет уже на второй минуте. Отбившись после углового, "Сити" провел свою атаку, в завершении которой Сане замкнул прострел Фернандиньо на пустые ворота — 1:0.
Вскоре "горожане" едва не удвоили счет — Рахим Стерлинг пробил в крестовину. Хозяева полностью доминировали над соперником, и казалось, что каждая их атака может завершиться голом.
И на 20-й минуте второй гол случился. Бернарду Силва поставил корпус защитнику на правом краю штрафной, вблизи лицевой линии, после чего прострелил на Стерлинга. Рахиму пробить не дали, но мяч отскочил к Давиду Сильве, который технично принял снаряд грудью и расстрелял ворота с близкого расстояния — 2:0.
"Сити" доминировал и дальше, тогда как у "дачников" совершенно ничего не получалось — не получалось даже учиться на своих ошибках. Едва начался второй тайм, как Стерлинг занес мяч в пустые ворота после прострела Серхио Агуэро — 3:0.
Хозяева могли победить и крупнее, но решили ограничиться тремя голами. Гости особых проблем Эдерсону так и не доставили.
"Сити" отпраздновал крупную победу, забив по похожему супербыстрому голу в каждом из таймов. "Фулхэм" оказался бессилен что-либо противопоставить чемпиону.
"Манчестер Сити" — "Фулхэм". Отчет о матче
15.09.2018 19:00
Просмотров: 434
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
И да, этот Михажло один ведет сайт? В эпизоде со вторым голом поработал Кун, а не Стерлинг. Короче, думаю, сайтик скатился уже не знаю куда. Хотя о чем это я, он и всегда был таким..))
(ответить)
С победой горожан
(ответить)
КОРОЛИ !
(ответить)
Ещё бы
Ведь столько миллиардов потрачено
(ответить)
Буднично, на классе...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий