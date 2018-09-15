Хет-трик Азара помог "Челси" сокрушить "Кардифф"

Эден Азар Хет-трик Эдена Азара помог "Челси" оформить волевую победу над "Кардиффом" со счетом 4:1 и сохранить 100-процентный результат в новом сезоне Премьер-Лиги.

В стартовом составе "синих" относительно матча с "Борнмутом" перед международной паузой можно было наблюдать Педро и Оливье Жиру.

Наставник "ласточек" Нил Уорнок выпустил тех же 11 игроков, что и на проигранный матч против "Арсенала".

Первую угрозу в матче создали хозяева, но Жиру пробил с близкого расстояния над крестовиной. Вскоре "Кардифф" ответил парой моментов Сола Бамбы, но если в первом случае удар у защитника совершенно не получился, то во втором, на 15-й минуте, он опередил Жоржиньо и в прыжке отправил мяч в ворота после розыгрыша штрафного и скидки партнера — 0:1.

Быстрый гол в исполнении соперника явно не входил в планы "Челси". Команда Маурицио Сарри принялась оказывать давление, и Матео Ковачич едва не сравнял счет, однако голкипер гостей Нил Этеридж справился с ударом хорвата.

"Чайкам" было тяжело под столь мощным давлением, и на 37-й минуте они дрогнули. Эден Азар обыгрался с Жиру на подступах к штрафной, ускользнул от защитника, проник внутрь площадки по правому краю и неотразимо пробил низом в дальний угол — 1:1.

"Синие" не ослабили хватку, и к перерыву смогли выйти вперед. Жиру длинной ногой остановил прострел в штрафной, позволив Азару подхватить мяч и пробить через частокол ног — 2:1.

Во втором тайме "Челси" полностью переигрывал соперника, регулярно добираясь до чужой штрафной, однако мяч упорно не шел в ворота. Вместе с тем "синие" не опускали руки, и на 79-й минуте появившийся на замену Виллиан заработал пенальти, который четко реализовал Азар — 3:1.

На 83-й минуте отличился и сам Виллиан, классно пробив в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади — 4:1.

Быстрый гол "Кардиффа" навел на мысли, что может случиться сенсация, однако "Челси" исключил такой сценарий своей хладнокровной игрой. "Синие" с честью вышли из затруднительного положения и отпраздновали свою очередную победу.

"Челси" — "Кардифф". Отчет о матче



Метки Кардифф, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2018 18:55

Количество просмотров Просмотров: 3308

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Последние комментарии:




  1. kukuruzzo 15.09.2018 20:09 # kukuruzzo
    Лесбиянки рвут шершней Элтона. Беда.

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  2. slash-lfc 15.09.2018 20:09 # slash-lfc
    Ебать Чмоур празднует второй гол против Уотфорда, охуеть. В муму рили все плохо.

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  3. ccchelsea 15.09.2018 20:08 # ccchelsea
    Ща манки опять про титул кукарекать начнут.

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  4. thegodfather 15.09.2018 20:08 # thegodfather
    ебать мю жарит, выносите им титул

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  5. ccchelsea 15.09.2018 20:07 # ccchelsea
    Бля манки как обычно отскакивают.

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  6. thegodfather 15.09.2018 20:06 # thegodfather
    скум на фоне уотворда неплохо смотрится

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  7. farot 15.09.2018 20:06 # farot
    Лукаку коснулся мяча?

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  8. slash-lfc 15.09.2018 20:05 # slash-lfc
    Навес с фланга - гол Лукаку с башки или просто как отскочит. Пздц футбол))

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  9. ssa 15.09.2018 20:05 # ssa
    балдею от комментирования Елагина)
    ТОП-1 из комментаторов прямо сейчас,
    сук, скам открывает счет.0-1

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  10. bluehonorcfc9 15.09.2018 20:03 # bluehonorcfc9
    1) Челси
    Нос Мелвуда.......
    2) Ливерпуль

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  11. kukuruzzo 15.09.2018 20:03 # kukuruzzo
    здесь за уотфорд, наш фарм-клуб

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  12. ssa 15.09.2018 20:01 # ssa
    шершни на фоне скама неплохо смотрятся

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  13. bluehonorcfc9 15.09.2018 20:00 # bluehonorcfc9
    Лучший игрок АПЛ.

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  14. thegodfather 15.09.2018 19:59 # thegodfather
    ахаха. че за сосиски на голове у смолинка

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  15. skychnie-oboi 15.09.2018 19:58 # skychnie-oboi
    Хооолееебасссс

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  16. ccchelsea 15.09.2018 19:56 # ccchelsea
    Бля Байи настолько посредственен, что уже даже Смоллингу проигрывает конкуренцию. А кто-то ведь в начале сезона кричал, что он нормальный защитник.

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  17. mata05 15.09.2018 19:54 # mata05
    Ща и холебас закинет свою фирменную плюху.

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  18. mc-od 15.09.2018 19:48 # mc-od
    Че за форма у скумов? Им еще к косичкам банты прицепить, тьфу...

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  19. rentv 15.09.2018 19:48 # rentv
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  20. rap-woiska 15.09.2018 19:47 # rap-woiska
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    no lock от фирмины

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