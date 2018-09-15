Хет-трик Азара помог "Челси" сокрушить "Кардифф"

Хет-трик Эдена Азара помог "Челси" оформить волевую победу над "Кардиффом" со счетом 4:1 и сохранить 100-процентный результат в новом сезоне Премьер-Лиги.

В стартовом составе "синих" относительно матча с "Борнмутом" перед международной паузой можно было наблюдать Педро и Оливье Жиру.



Наставник "ласточек" Нил Уорнок выпустил тех же 11 игроков, что и на проигранный матч против "Арсенала".



Первую угрозу в матче создали хозяева, но Жиру пробил с близкого расстояния над крестовиной. Вскоре "Кардифф" ответил парой моментов Сола Бамбы, но если в первом случае удар у защитника совершенно не получился, то во втором, на 15-й минуте, он опередил Жоржиньо и в прыжке отправил мяч в ворота после розыгрыша штрафного и скидки партнера — 0:1.



Быстрый гол в исполнении соперника явно не входил в планы "Челси". Команда Маурицио Сарри принялась оказывать давление, и Матео Ковачич едва не сравнял счет, однако голкипер гостей Нил Этеридж справился с ударом хорвата.



"Чайкам" было тяжело под столь мощным давлением, и на 37-й минуте они дрогнули. Эден Азар обыгрался с Жиру на подступах к штрафной, ускользнул от защитника, проник внутрь площадки по правому краю и неотразимо пробил низом в дальний угол — 1:1.



"Синие" не ослабили хватку, и к перерыву смогли выйти вперед. Жиру длинной ногой остановил прострел в штрафной, позволив Азару подхватить мяч и пробить через частокол ног — 2:1.



Во втором тайме "Челси" полностью переигрывал соперника, регулярно добираясь до чужой штрафной, однако мяч упорно не шел в ворота. Вместе с тем "синие" не опускали руки, и на 79-й минуте появившийся на замену Виллиан заработал пенальти, который четко реализовал Азар — 3:1.



На 83-й минуте отличился и сам Виллиан, классно пробив в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади — 4:1.



Быстрый гол "Кардиффа" навел на мысли, что может случиться сенсация, однако "Челси" исключил такой сценарий своей хладнокровной игрой. "Синие" с честью вышли из затруднительного положения и отпраздновали свою очередную победу.



"Челси" — "Кардифф". Отчет о матче