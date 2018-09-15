Хет-трик Азара помог "Челси" сокрушить "Кардифф"
Хет-трик Эдена Азара помог "Челси" оформить волевую победу над "Кардиффом" со счетом 4:1 и сохранить 100-процентный результат в новом сезоне Премьер-Лиги.
В стартовом составе "синих" относительно матча с "Борнмутом" перед международной паузой можно было наблюдать Педро и Оливье Жиру.
Наставник "ласточек" Нил Уорнок выпустил тех же 11 игроков, что и на проигранный матч против "Арсенала".
Первую угрозу в матче создали хозяева, но Жиру пробил с близкого расстояния над крестовиной. Вскоре "Кардифф" ответил парой моментов Сола Бамбы, но если в первом случае удар у защитника совершенно не получился, то во втором, на 15-й минуте, он опередил Жоржиньо и в прыжке отправил мяч в ворота после розыгрыша штрафного и скидки партнера — 0:1.
Быстрый гол в исполнении соперника явно не входил в планы "Челси". Команда Маурицио Сарри принялась оказывать давление, и Матео Ковачич едва не сравнял счет, однако голкипер гостей Нил Этеридж справился с ударом хорвата.
"Чайкам" было тяжело под столь мощным давлением, и на 37-й минуте они дрогнули. Эден Азар обыгрался с Жиру на подступах к штрафной, ускользнул от защитника, проник внутрь площадки по правому краю и неотразимо пробил низом в дальний угол — 1:1.
"Синие" не ослабили хватку, и к перерыву смогли выйти вперед. Жиру длинной ногой остановил прострел в штрафной, позволив Азару подхватить мяч и пробить через частокол ног — 2:1.
Во втором тайме "Челси" полностью переигрывал соперника, регулярно добираясь до чужой штрафной, однако мяч упорно не шел в ворота. Вместе с тем "синие" не опускали руки, и на 79-й минуте появившийся на замену Виллиан заработал пенальти, который четко реализовал Азар — 3:1.
На 83-й минуте отличился и сам Виллиан, классно пробив в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади — 4:1.
Быстрый гол "Кардиффа" навел на мысли, что может случиться сенсация, однако "Челси" исключил такой сценарий своей хладнокровной игрой. "Синие" с честью вышли из затруднительного положения и отпраздновали свою очередную победу.
"Челси" — "Кардифф". Отчет о матче
15.09.2018 18:55
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Последние комментарии:
Лесбиянки рвут шершней Элтона. Беда.
(ответить)
Ебать Чмоур празднует второй гол против Уотфорда, охуеть. В муму рили все плохо.
(ответить)
Ща манки опять про титул кукарекать начнут.
(ответить)
ебать мю жарит, выносите им титул
(ответить)
Бля манки как обычно отскакивают.
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скум на фоне уотворда неплохо смотрится
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Лукаку коснулся мяча?
(ответить)
Навес с фланга - гол Лукаку с башки или просто как отскочит. Пздц футбол))
(ответить)
балдею от комментирования Елагина)
ТОП-1 из комментаторов прямо сейчас,
сук, скам открывает счет.0-1
(ответить)
1) Челси
Нос Мелвуда.......
2) Ливерпуль
(ответить)
здесь за уотфорд, наш фарм-клуб
(ответить)
шершни на фоне скама неплохо смотрятся
(ответить)
Лучший игрок АПЛ.
(ответить)
ахаха. че за сосиски на голове у смолинка
(ответить)
Хооолееебасссс
(ответить)
Бля Байи настолько посредственен, что уже даже Смоллингу проигрывает конкуренцию. А кто-то ведь в начале сезона кричал, что он нормальный защитник.
(ответить)
Ща и холебас закинет свою фирменную плюху.
(ответить)
Че за форма у скумов? Им еще к косичкам банты прицепить, тьфу...
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Источник: http://fapl.ru/posts/65257/?c=1#c6720381
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no lock от фирмины
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