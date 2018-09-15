Клопп: "Наша лучшая игра в сезоне"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал игру против "Тоттенхэма" лучшей для "красных" в этом сезоне.

Несмотря на итоговую разницу в один мяч, мерсисайдцы доминировали на "Уэмбли", создав кучу опасных моментов. По мнению Клоппа, счет 2:1 не отражает истинный расклад си, ведь его команда была великолепна.

"Мы сыграли лучше, чем может показаться по результату. Побеждать здесь нелегко, но мы продемонстрировали выдающийся футбол. Это была лучшая игра сезона для нас. Мы были великолепны как в обороне, так и в атаке".

"Тоттенхэм" очень хорош в целом, они доставляют мяч между линиями, поэтому нам нужно было закрыть эти зоны. Мы справились с этим, вдобавок хорошо распоряжались мячом. Я горжусь этой игрой", - цитирует Клоппа BBC.




Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 15.09.2018 18:10

Количество просмотров Просмотров: 1140

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Последние комментарии:




  1. division 15.09.2018 18:56 # division
    очень слабый тренер, специалист по фейлам

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  2. slash-lfc 15.09.2018 18:26 # slash-lfc
    Тупо топ.

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  3. electric 15.09.2018 18:23 # electric
    Не было Хонды и всё збс.

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  4. scauzer11 15.09.2018 18:18 # scauzer11
    Батя х.йни не скажет!!!

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