Клопп: "Наша лучшая игра в сезоне"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал игру против "Тоттенхэма" лучшей для "красных" в этом сезоне.

Несмотря на итоговую разницу в один мяч, мерсисайдцы доминировали на "Уэмбли", создав кучу опасных моментов. По мнению Клоппа, счет 2:1 не отражает истинный расклад си, ведь его команда была великолепна.



"Мы сыграли лучше, чем может показаться по результату. Побеждать здесь нелегко, но мы продемонстрировали выдающийся футбол. Это была лучшая игра сезона для нас. Мы были великолепны как в обороне, так и в атаке".



"Тоттенхэм" очень хорош в целом, они доставляют мяч между линиями, поэтому нам нужно было закрыть эти зоны. Мы справились с этим, вдобавок хорошо распоряжались мячом. Я горжусь этой игрой", - цитирует Клоппа BBC.