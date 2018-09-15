"Ливерпуль" одержал пятую победу подряд

"Ливерпуль" продлил свою 100-процентную серию на старте нового сезона Премьер-Лиги, уверенно переиграв на выезде "Тоттенхэм" со счетом 1:2.

Тренер "шпор" Маурисио Почеттино отреагировал на поражение 2:1 от "Уотфорда", убрав из команды Давинсона Санчеса, Бена Дэвиса и Деле Алли. Вместо них появились Данни Роуз, Эрик Дайер и Харри Уинкс.



У "красных" произошла единственная перестановка. Джордан Хендерсон уступил свое место Наби Кейта.



Уже на первой минуте Садио Мане поразил ворота Михела Ворма, сменщика травмированного Уго Льориса, однако из-за офсайда гол не был засчитан.



Поначалу "Ливерпуль" выглядел энергичнее, тогда как "Тоттенхэм" вяло катал мяч в глубине поля и не продвигался вперед. На девятой минуте хозяева огрызнулись ударом головой Тоби Алдервейрелда после роскошной подачи со штрафного от Кирана Триппьера, но мимо и вдобавок из офсайда.



Следующего достойного внимания момента пришлось ждать до 22-й минуты, когда Мохамед Салах перехватил неудачную передачу Дайера назад, ворвался в штрафную, но пробил неудачно — практически в голкипера "шпор".



Вскоре "красные" совершили еще несколько подходов и на 39-й минуте, наконец, открыли счет. "Тоттенхэм" вроде бы отбился после углового, но Ян Вертонген вынес мяч на считанные метры и прямо на голову Джорджиньо Вейналдума, который незамедлительно нанес удар. Ворм выловил снаряд, но уже за линией ворот — 0:1.



Второй тайм начала бодро. Сперва Садио Мане отметился хлестким ударом из пределов штрафной, но Ворм сыграл надежно. В ответ на это Лукас Моура продрался мимо нескольких защитников "Ливерпуля" и чиркнул мячом штангу со внешней стороны.



А на 54-й минуте гости удвоили свое преимущество. Ворм неудачно прервал прострел Садио Мане, выпустив мяч на Яна Вертонгена, от которого снаряд отскочил в штангу, а затем вновь ускользнул из рук Михела и стал легкой добычей для Роберто Фирмино — 0:2.



"Тоттенхэм" слегка разозлился, но этот запал быстро прошел. "Ливерпуль" контролировал игру, уверенно сдерживал соперника и время от времени создавал моменты, чтобы забить еще. Хорошие шансы сделать счет разгромным имели Кейта и Салах, но Ворм оба раза справился.



В концовке матча игра успокоилась, однако в компенсированное время появившийся на замену Эрик Ламела подсластил пилюлю для хозяев классным ударом в дальний угол ворот — 1:2.



Маурисио Почеттино ждал от своей команды реакцию на поражение от "Уотфорда", но этой реакции не последовала. "Тоттенхэм" был столь же неряшлив и столь же нерасторопен, чем "Ливерпуль" сполна воспользовался. Также "шпор" подвело отсутствие основного голкипера, так как Михел Ворм выглядел весьма посредственно.



"Тоттенхэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче