"Ливерпуль" одержал пятую победу подряд
"Ливерпуль" продлил свою 100-процентную серию на старте нового сезона Премьер-Лиги, уверенно переиграв на выезде "Тоттенхэм" со счетом 1:2.
Тренер "шпор" Маурисио Почеттино отреагировал на поражение 2:1 от "Уотфорда", убрав из команды Давинсона Санчеса, Бена Дэвиса и Деле Алли. Вместо них появились Данни Роуз, Эрик Дайер и Харри Уинкс.
У "красных" произошла единственная перестановка. Джордан Хендерсон уступил свое место Наби Кейта.
Уже на первой минуте Садио Мане поразил ворота Михела Ворма, сменщика травмированного Уго Льориса, однако из-за офсайда гол не был засчитан.
Поначалу "Ливерпуль" выглядел энергичнее, тогда как "Тоттенхэм" вяло катал мяч в глубине поля и не продвигался вперед. На девятой минуте хозяева огрызнулись ударом головой Тоби Алдервейрелда после роскошной подачи со штрафного от Кирана Триппьера, но мимо и вдобавок из офсайда.
Следующего достойного внимания момента пришлось ждать до 22-й минуты, когда Мохамед Салах перехватил неудачную передачу Дайера назад, ворвался в штрафную, но пробил неудачно — практически в голкипера "шпор".
Вскоре "красные" совершили еще несколько подходов и на 39-й минуте, наконец, открыли счет. "Тоттенхэм" вроде бы отбился после углового, но Ян Вертонген вынес мяч на считанные метры и прямо на голову Джорджиньо Вейналдума, который незамедлительно нанес удар. Ворм выловил снаряд, но уже за линией ворот — 0:1.
Второй тайм начала бодро. Сперва Садио Мане отметился хлестким ударом из пределов штрафной, но Ворм сыграл надежно. В ответ на это Лукас Моура продрался мимо нескольких защитников "Ливерпуля" и чиркнул мячом штангу со внешней стороны.
А на 54-й минуте гости удвоили свое преимущество. Ворм неудачно прервал прострел Садио Мане, выпустив мяч на Яна Вертонгена, от которого снаряд отскочил в штангу, а затем вновь ускользнул из рук Михела и стал легкой добычей для Роберто Фирмино — 0:2.
"Тоттенхэм" слегка разозлился, но этот запал быстро прошел. "Ливерпуль" контролировал игру, уверенно сдерживал соперника и время от времени создавал моменты, чтобы забить еще. Хорошие шансы сделать счет разгромным имели Кейта и Салах, но Ворм оба раза справился.
В концовке матча игра успокоилась, однако в компенсированное время появившийся на замену Эрик Ламела подсластил пилюлю для хозяев классным ударом в дальний угол ворот — 1:2.
Маурисио Почеттино ждал от своей команды реакцию на поражение от "Уотфорда", но этой реакции не последовала. "Тоттенхэм" был столь же неряшлив и столь же нерасторопен, чем "Ливерпуль" сполна воспользовался. Также "шпор" подвело отсутствие основного голкипера, так как Михел Ворм выглядел весьма посредственно.
"Тоттенхэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче
15.09.2018 16:25
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Последние комментарии:
Ёзиль ))
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пенсы обоссались, болея за шпор против лфк, теперь пытаются вывести за счет азара) при этом, салах забил за прошлый сезон в апл столько, сколько азар за предыдущие 4 сезона, про лч вообще молчу, там без шансов))
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Джака красава, просто лучший
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У Азара дубль
У Сосолаха 0
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Ещё 2-3гола и норм
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Давайте, пенсы, поднажмите - чемпионство ускользает!
(ответить)
Чет Лисы походу наигрались в АПЛ
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Жиру тащит пенсов. Топаря в аренду взяли.
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Как же у меня чесалась рука взять Фрейзера в фф.
Теперь всегда к такому зуду буду прислушиваться
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кому то в среду играть с псж, а кому то в четверг с паоком плять, ахахахах
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Кардифф щас отыграется... Азара сломают.. Посмотрим что тогда пенсы запоют ))
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Как не забил Ковачич я не могу понять, такую конфетку Жиру отдал, просто пuздос
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когда твоя команда побеждает в честной борьбе то и радость от победы сильная.. не смотря кукую команду победили.
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где те колбасники, которые в прошлом сезоне сравнивали сосолаха и Великого Эдена Азара?) е6аная односезонная выскочка и великий мастер, уже больше 5 лет доказывающий, что он один из лучших игроков планеты
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Норм горят фаны лгбтпуля
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Пенсы так радуются, будто в ЛЧ попали
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Ладно, пора переключать на стрим Сосъедад - Барса. Там хоть интрига.
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Мне похрену на Крида и Тимати, но Хабиб лезет не в свое обезьянье дело
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Еще два мяча и первое место наше. Можно и 3 для уверенности своих нападающих
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Изи разносим пока что кардифф и колбасню
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