"Ливерпуль" одержал пятую победу подряд

Роберто Фирмино "Ливерпуль" продлил свою 100-процентную серию на старте нового сезона Премьер-Лиги, уверенно переиграв на выезде "Тоттенхэм" со счетом 1:2.

Тренер "шпор" Маурисио Почеттино отреагировал на поражение 2:1 от "Уотфорда", убрав из команды Давинсона Санчеса, Бена Дэвиса и Деле Алли. Вместо них появились Данни Роуз, Эрик Дайер и Харри Уинкс.

У "красных" произошла единственная перестановка. Джордан Хендерсон уступил свое место Наби Кейта.

Уже на первой минуте Садио Мане поразил ворота Михела Ворма, сменщика травмированного Уго Льориса, однако из-за офсайда гол не был засчитан.

Поначалу "Ливерпуль" выглядел энергичнее, тогда как "Тоттенхэм" вяло катал мяч в глубине поля и не продвигался вперед. На девятой минуте хозяева огрызнулись ударом головой Тоби Алдервейрелда после роскошной подачи со штрафного от Кирана Триппьера, но мимо и вдобавок из офсайда.

Следующего достойного внимания момента пришлось ждать до 22-й минуты, когда Мохамед Салах перехватил неудачную передачу Дайера назад, ворвался в штрафную, но пробил неудачно — практически в голкипера "шпор".

Вскоре "красные" совершили еще несколько подходов и на 39-й минуте, наконец, открыли счет. "Тоттенхэм" вроде бы отбился после углового, но Ян Вертонген вынес мяч на считанные метры и прямо на голову Джорджиньо Вейналдума, который незамедлительно нанес удар. Ворм выловил снаряд, но уже за линией ворот — 0:1.

Второй тайм начала бодро. Сперва Садио Мане отметился хлестким ударом из пределов штрафной, но Ворм сыграл надежно. В ответ на это Лукас Моура продрался мимо нескольких защитников "Ливерпуля" и чиркнул мячом штангу со внешней стороны.

А на 54-й минуте гости удвоили свое преимущество. Ворм неудачно прервал прострел Садио Мане, выпустив мяч на Яна Вертонгена, от которого снаряд отскочил в штангу, а затем вновь ускользнул из рук Михела и стал легкой добычей для Роберто Фирмино — 0:2.

"Тоттенхэм" слегка разозлился, но этот запал быстро прошел. "Ливерпуль" контролировал игру, уверенно сдерживал соперника и время от времени создавал моменты, чтобы забить еще. Хорошие шансы сделать счет разгромным имели Кейта и Салах, но Ворм оба раза справился.

В концовке матча игра успокоилась, однако в компенсированное время появившийся на замену Эрик Ламела подсластил пилюлю для хозяев классным ударом в дальний угол ворот — 1:2.

Маурисио Почеттино ждал от своей команды реакцию на поражение от "Уотфорда", но этой реакции не последовала. "Тоттенхэм" был столь же неряшлив и столь же нерасторопен, чем "Ливерпуль" сполна воспользовался. Также "шпор" подвело отсутствие основного голкипера, так как Михел Ворм выглядел весьма посредственно.

"Тоттенхэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче



Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2018 16:25

Количество просмотров Просмотров: 6111

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. reams 15.09.2018 18:14 # reams
    Ёзиль ))

    (ответить)

  2. kos9k 15.09.2018 18:07 # kos9k
    пенсы обоссались, болея за шпор против лфк, теперь пытаются вывести за счет азара) при этом, салах забил за прошлый сезон в апл столько, сколько азар за предыдущие 4 сезона, про лч вообще молчу, там без шансов))

    (ответить)

  3. reams 15.09.2018 18:05 # reams
    Джака красава, просто лучший

    (ответить)

  4. chebrec 15.09.2018 18:05 # chebrec
    У Азара дубль
    У Сосолаха 0

    (ответить)

  5. chebrec 15.09.2018 18:04 # chebrec
    Ещё 2-3гола и норм

    (ответить)

  6. electric 15.09.2018 18:01 # electric
    Давайте, пенсы, поднажмите - чемпионство ускользает!

    (ответить)

  7. ry-l 15.09.2018 18:00 # ry-l
    Чет Лисы походу наигрались в АПЛ

    (ответить)

  8. mixmaster 15.09.2018 18:00 # mixmaster
    Жиру тащит пенсов. Топаря в аренду взяли.

    (ответить)

  9. farot 15.09.2018 17:59 # farot
    Как же у меня чесалась рука взять Фрейзера в фф.
    Теперь всегда к такому зуду буду прислушиваться

    (ответить)

  10. scauzer11 15.09.2018 17:59 # scauzer11
    кому то в среду играть с псж, а кому то в четверг с паоком плять, ахахахах

    (ответить)

  11. scouser2005 15.09.2018 17:59 # scouser2005
    Кардифф щас отыграется... Азара сломают.. Посмотрим что тогда пенсы запоют ))

    (ответить)

  12. yen33 15.09.2018 17:58 # yen33
    Как не забил Ковачич я не могу понять, такую конфетку Жиру отдал, просто пuздос

    (ответить)

  13. olegxit 15.09.2018 17:55 # olegxit
    когда твоя команда побеждает в честной борьбе то и радость от победы сильная.. не смотря кукую команду победили.

    (ответить)

  14. bezviz 15.09.2018 17:53 # bezviz
    где те колбасники, которые в прошлом сезоне сравнивали сосолаха и Великого Эдена Азара?) е6аная односезонная выскочка и великий мастер, уже больше 5 лет доказывающий, что он один из лучших игроков планеты

    (ответить)

  15. yen33 15.09.2018 17:52 # yen33
    Норм горят фаны лгбтпуля

    (ответить)

  16. pistolero-lfc 15.09.2018 17:51 # pistolero-lfc
    Пенсы так радуются, будто в ЛЧ попали

    (ответить)

  17. bushwacka 15.09.2018 17:51 # bushwacka
    Ладно, пора переключать на стрим Сосъедад - Барса. Там хоть интрига.

    (ответить)

  18. mufc1994 15.09.2018 17:51 # mufc1994
    Мне похрену на Крида и Тимати, но Хабиб лезет не в свое обезьянье дело

    (ответить)

  19. ry-l 15.09.2018 17:50 # ry-l
    Еще два мяча и первое место наше. Можно и 3 для уверенности своих нападающих

    (ответить)

  20. yen33 15.09.2018 17:50 # yen33
    Изи разносим пока что кардифф и колбасню

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: