Моуриньо хочет удержать Мату, Эрерру и Шоу в "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заверил, что хочет продолжить работу с Люком Шоу, Андером Эррерой и Хуаном Матой.

Действующие контракты Шоу, Эрреры и Маты истекают уже следующим летом. Несмотря на то, что Люк только пробился в состав "Юнайтед", а испанцы практически не играли на старте сезона, Моуриньо хочет удержать троицу.



"Я надеюсь, что все они останутся в клубе. В прошлом году аналогичная ситуация возникла с Маруаном Феллайни. И, если вы помните, я всегда говорил, что хочу его сохранить".



"Да, Хуан и Андер не играют столько, сколько им хочется, но с точки зрения профессионализма, характера и работы над собой они уникальны для современного футбола. Мне не хотелось бы их лишиться", - сообщил Моуриньо Manchester Evening News.