Вейналдум рассказал, что отказал "Тоттенхэму" ради "Ливерпуля"

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум рассказал, что два года назад вел переговоры о переходе в "Тоттенхэм".

Два года назад Вейналдум подыскивал себе новый клуб после вылета "Ньюкасла" из Премьер-Лиги. В итоге Джорджиньо отправился к "красным" по сделке стоимостью 23 миллиона фунтов плюс бонусы.



Однако в то же время Вейналдум контактировал со "шпорами" и лично с их главным тренером Маурисио Почеттино. Об этом 27-летний голландец рассказал перед субботним матчем на "Уэмбли" против "Тоттенхэма".



"Я встречался с Почеттино, когда уходил из "Ньюкасла". Я просто почувствовал, что "Ливерпуль" хочет поскорее достичь компромисса".



"Тоттенхэм" на протяжении нескольких лет демонстрирует класс своих игроков и главного тренера. Поэтому люди и называют наш матч с ними "большим". Наше положение в таблице делает его еще больше", — сообщил Вейналдум The Telegraph.