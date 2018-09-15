Почеттино: "Уинкс может стать английским Иньестой"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино уверен, что его полузащитник Харри Уинкс может стать для сборной Англии своим Андресом Иньестой.

В октябре прошлого года Уинкс был признан лучшим игроком матча между Англией и Литвой. С тех пор Харри ни разу не вызывался в национальную команду, восстанавливаясь от травмы.



На старте сезона Уинкс, наконец, вернулся на поле, уже трижды появившись на замену в рамках Премьер-Лиги. Почеттино уверен, что в будущем Харри может стать ценным активом для сборной Англии.



"У него идеальные характеристики, он может стать для Англии тем, кем были для сборной Испании Хави или Андрес Иньеста. Ему лишь нужно больше работать".



"Я не хочу нахваливать его, это может вскружить ему голову. С другой стороны, он обладает огромным потенциалом. Ему нужно лишь усерднее тренироваться и все внимание уделять футболу".



"Если он поймет это, то станет одним из лучших полузащитников Англии. Если ему не нужны советы, то помочь ему мы не сможем. Он может сделать сильнее не только "Тоттенхэм", но и сборную Англии", - цитирует Почеттино ESPN.