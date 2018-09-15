Гвардиола: "Фоден готов к сборной Англии"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола уверен, что полузащитник Фил Фоден готов дебютировать за сборную Англии.

На прошлой неделе рулевой "трех львов" Гарет Саутгейт пожаловался, что молодые игроки не получают практику в топ-клубах Премьер-Лиги. Восприняв претензию на свой счет, Гвардиола заверил, что 18-летний Фоден готов уже сейчас представлять национальную команду.



"Слова Гарета никак не давят на меня. На меня давит лишь необходимость побеждать. Мы делаем все, что есть в наших силах, мы желаем игрокам всего наилучшего".



"Думаю, Фил готов играть не только за "Сити", но и за свою сборную. Если бы он не был готов, он бы не тренировался с нами. То же самое я могу сказать про Лероя Сане".



"Если вы исследуете составы лучших клубов мира, то не увидите там большое количество тинейджеров. Возможно, только одного или двух, но не больше".



"Фил особенный парень, он великолепно работает и проведет много минут в этом сезоне. Когда он это сделает, Гарету придется принять решение", - цитирует Гвардиолу The Telegraph.