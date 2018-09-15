Уорнок готов арендовать Ампаду в "Кардифф"

Главный тренер "Кардиффа" Нил Уорнок заявил, что зимой клуб попробует арендовать полузащитника "Челси" Итана Ампаду.

В прошлом сезоне 18-летний Ампаду дебютировал за первую команду "Челси", но под руководством Маурицио Сарри валлиец не получает игровых минут. Итан уже пожаловался на такой расклад прессе.



Предоставить игровую практику Ампаду готов "Кардифф". По словам Уорнока, зимой его клуб попробует арендовать полузащитника, обладающего опытом игры в обороне.



"Думаю, мы сможем помочь ему. Мы пристально за ним наблюдаем. Ему нужна аренда в другой клуб, и мы готовы ее предоставить зимой".



"Он был великолепен в первой игре за сборную Уэльса, но во втором ему слегка не хватило сил. Мне нравится, что он уверен в себе. Итан очень похож на Джо Аллена", - цитирует Уорнока Daily Mirror.