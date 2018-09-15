Почеттино требует реакции на поражение от "Уотфорда"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино потребовал от своей команды отреагировать на незапланированное поражение 2:1 от "Уотфорда" в прошлом туре.

Перед международной паузой "шпоры" в весьма безвольной манере проиграли "Уотфорду", однако Почеттино не собирается искать виноватых, а просто требует от своих подопечных исправиться, продемонстрировав правильный настрой на субботний матч против "Ливерпуля".



"Если в субботу мы сыграем так же... Вместо того, чтобы убирать игроков с поля, я лучше возьму трубку и скажу: "Хьюстон, у нас проблемы".



"Да ладно. Ты играешь против "Ливерпуля" на "Уэмбли", и если у тебя нет желания и концентрации, то что-то не в порядке. Дело не в том, чтобы играть хорошо. Дело в том, чтобы обладать правильным настроем и сказать себе: "Эй, мы должны быть агрессивны и постараться победить".



"Если вы пересмотрите матч против "Уотфорда", то увидите, что мы играли так медленно и так неряшливо, причем с самого начала. Мы словно думали: "Какой замечательный полдень в Уотфорде, Элтон Джон на трибунах".



"Напряжение в игре было таким же, как и во время моей прогулки по Гайд-парк с ребенком. Я не был агрессивен и не потешался — я просто сказал игрокам, как есть, и они согласились. Это не означает, что мы готовы кого-нибудь убить. Важно лишь отреагировать. Чтобы побеждать, ты должен сохранять концентрацию 95 минут. Иначе тебе всегда приходится расплачиваться в футболе", — цитирует Почеттино The Telegraph.