"Милан" все еще надеется переманить Газидиса из "Арсенала"

Президент "Милана" Паоло Скарони подтвердил, что его клуб продолжает переговоры с исполнительным директором "Арсенала" Иваном Газидисом.

О том, что у Газидиса есть на руках предложение от клуба Серии А, стало известно еще минувшим летом. Со временем эти слухи затихли, и показалось, что "канониры" отразили интерес к своему директору, который сыграл ключевую роль в расставании с Арсеном Венгером и приглашении Унаи Эмери на "Эмирейтс".



Однако в реальности ничего не закончилось. Американский инвестиционный фонд Elliott Management, с недавних пор владеющий "россонери", по-прежнему надеется переманить Газидиса.



"Переговоры с Газидисом продолжается. Процесс выбора исполнительного директора должен быть тщательным и спокойным".



"Половину своей жизни я провел здесь, и я вкладывал все в эту работу. Новый исполнительный директор должен помочь нам достичь своих целей. Первоочередная цель — увеличить доходы. Это отправная точка: если мы будем зарабатывать по 800 миллионов евро, то сможем позволить себе Роналду", — сообщил Скарони Corriere della Sera.



При этом в "Арсенале" по-прежнему находятся в неведении относительно планов Газидиса. Об этом Эмери рассказал на пресс-конференции в пятницу.



"Мы каждый день разговариваем о нас и нашей работе здесь. Мы говорим о нашей игре, наших идеях и наших делах. О его будущем мы не разговаривали. Думаю, это вопрос к нему", — цитирует Эмери The Independent.