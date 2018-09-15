Почеттино: "Кейн и Салах — разные игроки"

Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что не может сравнивать своего нападающего Харри Кейна с бомбардиром "Ливерпуля" Мохамедом Салахом.

Субботний матч на "Уэмбли" преподносится как противостояние двух лучших бомбардиров прошлого сезона Премьер-Лиги — тогда Кейн наколотил 30 голов, а Салах отличился 32 раза.

Кроме того, Харри и Мохамед забили уже по два гола в новом сезоне, однако Почеттино продолжает их считать разноплановыми игроками.

"Они два совершенно разных игрока. Один из них больше привык играть на фланге, и хотя сейчас чаще играет в центре, но все равно остается вингером".

"Они оба совершенные игроки. Я не хочу говорить что-либо против одного или другого. Просто потому, что Харри мой игрок, я не собираюсь нахваливать Харри и убивать Салаха".

"Разница между ними очевидна. Они разные по тому, как они играют и как располагаются на поле. Но я думаю, они оба очень хорошие игроки", — цитирует Почеттино Sky Sports.



Метки Кейн, Ливерпуль, Почеттино, Салах, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2018 10:00

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 15.09.2018 10:50 # scouser2005
    А зачем их сравнивать? Орла и петуха..

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  2. cristean2 15.09.2018 10:34 # cristean2
    Конечно, Салах односезонка, а Кейн четырёхсезонка))
    И один лишь Азар будет е6ать до 45 лет.

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  3. pistolero-lfc 15.09.2018 10:19 # pistolero-lfc
    Разница между ними очевидна.

    браво, наконец-то он признал, что Кейн никогда не достигнет уровня Салаха.

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  4. shakur 15.09.2018 10:03 # shakur
    нет, это один игрок, Салах и его тень

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