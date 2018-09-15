Почеттино: "Кейн и Салах — разные игроки"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что не может сравнивать своего нападающего Харри Кейна с бомбардиром "Ливерпуля" Мохамедом Салахом.

Субботний матч на "Уэмбли" преподносится как противостояние двух лучших бомбардиров прошлого сезона Премьер-Лиги — тогда Кейн наколотил 30 голов, а Салах отличился 32 раза.



Кроме того, Харри и Мохамед забили уже по два гола в новом сезоне, однако Почеттино продолжает их считать разноплановыми игроками.



"Они два совершенно разных игрока. Один из них больше привык играть на фланге, и хотя сейчас чаще играет в центре, но все равно остается вингером".



"Они оба совершенные игроки. Я не хочу говорить что-либо против одного или другого. Просто потому, что Харри мой игрок, я не собираюсь нахваливать Харри и убивать Салаха".



"Разница между ними очевидна. Они разные по тому, как они играют и как располагаются на поле. Но я думаю, они оба очень хорошие игроки", — цитирует Почеттино Sky Sports.