Гвардиола мечтает поработать со сборной

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что хотел бы поработать с какой-нибудь сборной — возможно, уже в ближайшие восемь лет, но точно не с Испанией.

Будучи игроком, Гвардиола провел 47 матчей за испанскую сборную и был ее капитаном на пути к золотым медалям на Олимпиаде 1992 года в Барселоне.



Теперь каталонец мечтает выступить на большом международном турнире как тренер, но сомневается, случится ли это.



"В своих жизнях у нас есть мечты, которые мы хотели бы исполнить в будущем, но это не означает, что они непременно исполнятся".



"Я бы хотел выступить на Чемпионате Мира или Чемпионате Европы. Я бы хотел испытать это. Наблюдая за Чемпионатом Мира, я думаю, что хотел бы оказаться там. У меня была лишь одна возможность для этого, будучи игроком".



"В течение восьми, 12, 14 лет это может случиться. Это лишь мечта, которая есть у меня как у тренера и человека. Возможно, это случится. Возможно, нет".



"Может ли это быть сборная Испании? Не думаю", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.