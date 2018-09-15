Эмери будет играть сильнейшим составом в Лиге Европы

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что ограничит ротацию в матчах Лиги Европы, поскольку этот турнир является одним из его приоритетов.

Учитывая жесточайшую конкуренцию в Премьер-Лиге, Лига Европы действительно видится наиболее реальным способом для "канониров" вернуться на будущий сезон в Лигу Чемпионов. Поэтому Эмери приложит максимум усилий, чтобы выиграть соревнование, которое он уже трижды выигрывал с "Севильей".



"После Лиги Чемпионов, Лига Европы является самым важным соревнованием. Если команда не может выступить в Лиге Чемпионов, то Лига Европы очень важна. Когда победа в Лиге Европы стала открывать дорогу в Лигу Чемпионов, это стало ключевым фактором к увеличению интереса к этому соревнованию".



"Мой опыт подтверждает, что я отлично знаю, каким образом задействовать игроков в Лиге Европы. Я не собираюсь полностью менять 11 игроков от одного соревнования к другому. Лига Европы может нам очень помочь", — цитирует Эмери The Telegraph.