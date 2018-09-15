Моуриньо: "Погба никогда не говорил мне, что хочет уйти"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что находится в неведении относительно будущего полузащитника Поля Погба на "Олд Траффорд", однако игрок никогда не просился на выход из клуба.

Ранее в сентябре чемпион Мира в составе сборной Франции заявил, что не берется предсказать свое будущее даже на горизонте в несколько месяцев. Желтая пресса уверена, что если не в январе, то по окончании сезона Поль попытается уйти в "Барселону", которая пытались его купить минувшим летом.



Моуриньо знает лишь то, что Погба никогда не выражал желания уйти из "Юнайтед", однако Жозе не может пообещать, что Поль непременно останется в Манчестере.



"В данный момент я в совершенном неведении. Для меня ясно лишь то, что игрок никогда, никогда не говорил мне, что хочет уйти, за все те дни, что мы вместе".



"Поль вернулся после Чемпионата Мира на неделе, которая предшествовала старту Премьер-Лиги, поэтому мы вместе уже два месяца или около того, и он никогда не говорил мне, что хочет уйти".



"Поэтому я могу комментировать лишь то, что наблюдаю сам, а не то, о чем пишут или говорят. У меня нет никаких прямых отношений с людьми, которые пишут или говорят, но у меня есть прямые отношения с игроками, и Поль никогда не говорил мне, что хочет уйти. А раз он не говорил мне, что хочет уйти, значит он хочет остаться — таков мой вывод", — цитирует Моуриньо Sky Sports.