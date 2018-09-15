Терри хочет стать главным тренером

Бывший капитан "Челси" и сборной Англии Джон Терри подтвердил, что сохраняет тренерские амбиции.

На текущей неделе 37-летний защитник объявил о своем решении отказаться от перехода в московский "Спартак". Узнав об этом, главный тренер "Челси" Маурицио Сарри выразил готовность принять Терри назад в клуб — но лишь в качестве помощника, а не игрока.



Возможность получить тренерскую работу в "Челси", где Джон уже занимается с игроками академии в рамках курсов на лицензию УЕФА, весьма интригует ветерана, однако Терри еще не попрощался с идеей о продолжении карьеры футболиста.



"Я до сих пор не решил, что буду делать дальше. Стать главным тренером — это моя конечная цель, и я продвигаюсь к ней, работая с молодыми парнями здесь".



"Я провел хорошие семь недель с семьей, впервые за 22 года. Это было очень классное время. После всего того, что было в моей карьере, важно просто выключиться и поразмышлять".



"При этом я продолжал тренироваться каждый день. Я хочу оставаться в форме на случай, если мне подвернется подходящий вариант. Я все еще жду".



"Я пока не определился, но наслаждаюсь временем, которое смог посвятить тренерским курсам. Я действительно хочу попробовать себя на этом поприще", — сообщил Терри The 5th Stand.