Терри хочет стать главным тренером

Джон Терри Бывший капитан "Челси" и сборной Англии Джон Терри подтвердил, что сохраняет тренерские амбиции.

На текущей неделе 37-летний защитник объявил о своем решении отказаться от перехода в московский "Спартак". Узнав об этом, главный тренер "Челси" Маурицио Сарри выразил готовность принять Терри назад в клуб — но лишь в качестве помощника, а не игрока.

Возможность получить тренерскую работу в "Челси", где Джон уже занимается с игроками академии в рамках курсов на лицензию УЕФА, весьма интригует ветерана, однако Терри еще не попрощался с идеей о продолжении карьеры футболиста.

"Я до сих пор не решил, что буду делать дальше. Стать главным тренером — это моя конечная цель, и я продвигаюсь к ней, работая с молодыми парнями здесь".

"Я провел хорошие семь недель с семьей, впервые за 22 года. Это было очень классное время. После всего того, что было в моей карьере, важно просто выключиться и поразмышлять".

"При этом я продолжал тренироваться каждый день. Я хочу оставаться в форме на случай, если мне подвернется подходящий вариант. Я все еще жду".

"Я пока не определился, но наслаждаюсь временем, которое смог посвятить тренерским курсам. Я действительно хочу попробовать себя на этом поприще", — сообщил Терри The 5th Stand.



Метки Терри, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2018 06:00

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  1. tanya-tsikina 15.09.2018 06:17 # tanya-tsikina
    С удовoльствием рaздвину нoжки для кyни и сделаю шикарный минeтик с продолжением взамен! Пиши мне на caйте https://clck.ru/EHSKm

    (ответить)

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