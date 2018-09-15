Маркос Рохо получил новую травму

Возвращение защитника Маркоса Рохо в первую команду "Манчестер Юнайтед" вновь откладывается после новой травмы, полученной в матче за резерв.

Напомним, Рохо находится вне игры с матча за сборную Аргентины против Франции в рамках 1/8 финала Чемпионата Мира в России, когда он был заменен в перерыве с травмой.



Поправив свое здоровье, Маркос вернулся к тренировкам, а в пятницу вечером вышел в стартовом составе резервной команды "красных дьяволов" на матч против коллег из "Рединга".



Здесь 28-летнего аргентинца подстерегло новое несчастье. Как сообщает Manchester Evening News, Рохо был заменен на 55-й минуте с повреждением. Маркос сразу направился в раздевалку с гримасой разочарования.



Медикам "Юнайтед" еще предстоит установить характер новой травмы, однако вполне очевидно, что эта неудача отложит возвращение Рохо в обойму игроков Жозе Моуриньо.



Впрочем, есть и хорошие новости. Все 90 минут против резервистов "Рединга" сыграл защитник Диогу Далот, которого "дьяволы" приобрели минувшим летом у "Порту". Теперь португалец имеет шансы попасть в заявку "Юнайтед" на матч Лиги Чемпионов против "Янг Бойз" на следующей неделе.