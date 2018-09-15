5-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 15 сентября семью поединками стартует 5-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ТОТТЕНХЭМ — ЛИВЕРПУЛЬ 14:30 Онлайн-трансляция



"Ливерпуль" может подкрепить свои чемпионские амбиции, если одержит пятую победу подряд, однако "Тоттенхэм" едва ли желает становиться аутсайдером гонки за титулом, учитывая свое незапланированное поражение от "Уотфорда" перед международной паузой. Свою единственную победу в 11 последних встречах с "красными" в рамках Премьер-Лиги "шпоры" одержали на "Уэмбли" в прошлом сезоне — 4:1.



"Тоттенхэм" будет лишен своего голкипера Уго Льориса и полузащитников Муссы Сиссоко с Деле Алли. Сон Хен Мин выполнил свои обязательства перед сборной Южной Кореи и теперь готов вернуться к выступлениям за клуб.



Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана еще не залечил растяжение паха. Продолжает отсутствовать и Деян Ловрен. Симон Миньоле в строю, несмотря на недавнее повреждение руки.



НЬЮКАСЛ — АРСЕНАЛ 17:00 Онлайн-трансляция



Когда в апреле "Ньюкасл" отпраздновал домашнюю победу 2:1 над "Арсеналом", этот результат помог "сорокам" обезопасить себя от вылета, а для Арсена Венгера ознаменовал конец его карьеры в Северном Лондоне — вскоре после того матча было объявлено, что француз покинет тренерский мостик "канониров". Теперь "Арсенал" привезет на "Эмирейтс" уже Унаи Эмери, надеясь не проиграть тактическую битву со своим соотечественником Рафаэлем Бенитесом. В 23 последних встречах команд с учетом всех соревнований "сороки" одержали лишь одну победу, потерпев 16 поражений.



"Ньюкасл" может предоставить отдых Деандре Йедлину и Саломону Рондону, которые поздно вернулись из своих сборных. Мэтт Ритчи и Джонджо Шелви возобновили тренировки после травм.



Полузащитник "Арсенала" Алекс Ивоби оправился после болезни.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ФУЛХЭМ 17:00 Онлайн-трансляция



"Манчестер Сити" оказался в непривычной для себя ситуации и вынужден догонять после потери очков против другого новичка "Вулверхэмптона". Правда, та потеря случилась на выезде, а на "Этихад" гостям удается выстоять только ценой невероятных усилий или невероятного везения — на это и будет надеяться "Фулхэм". "Дачники" могут похвастать тем, что выиграли все пять последних встреч с "горожанами" в рамках Премьер-Лиги.



Вингер "Сити" Рахим Стерлинг оправился после травмы, которая не позволила ему откликнуться на вызов из сборной Англии. Данило уже возобновил тренировки, но играть пока не готов. Клаудио Браво и Кевин Де Брюйне в лазарете надолго.



"Фулхэм" не сможет рассчитывать на травмированных полузащитников Тома Кэрни и Нескена Кебано. Тим Рим также вне игры.



ХАДДЕРСФИЛД — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00



К очному матчу команды подходят на фоне разочаровывающих результатов и проблем с забитыми голами, поэтому поражение нежелательно ни для тех, ни для других. На стороне "Хаддерсфилда" поддержка домашних трибун, на стороне "Кристал Пэлас" выздоровевший Уилфрид Заха. "Орлы" выиграли все три выезда к "терьерам" в рамках высшего дивизиона, не пропустив ни одного гола.



Капитан "Хаддерсфилда" Джонатан Хогг все еще дисквалифицирован. Жуниньо Бакуна и Коллин Кванер под вопросом.



"Пэлас" приветствует возвращение в строй Джеймса Томкинса и Уилфрида Захи. Кристиан Бентеке отсутствует с травмой колена.



ЧЕЛСИ — КАРДИФФ 17:00 Онлайн-трансляция



"Челси" превосходит ожидания на старте сезона и вполне может претендовать на статус темной лошадки чемпионской гонки. Команде, нацеленной на титул, негоже проигрывать "Кардиффу", который впервые при Ниле Уорноке не может победить шесть матчей кряду. "Синие" выиграли 10 из 12 последних встреч с "ласточками" в рамках чемпионата, включая обе в сезоне Премьер-Лиги 2013/14.



Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас залечил свое колено и может занять место на скамейке запасных. Рубен Лофтус-Чик повредил голеностоп и рискует не сыграть.



"Кардиффу" предстоит оценить состояние Джоша Мерфи и Арона Гуннарсона, которые едва восстановились после травм. Натаниэль Мендес-Лэйнг вернется еще не скоро.



БОРНМУТ — ЛЕСТЕР 17:00



Клубы редко бывают довольны международными паузами, но для "Лестера" это именно тот случай. Харри Магуайр заключил новый контракт, Бен Чилуэлл дебютировал за сборную Англии, а Демарай Грей был туда вызван. Если этого недостаточно, картину дополнит возвращение после дисквалификации Джейми Варди. Одним словом, "лисы" в приподнятом настроении, тогда как "Борнмут", возможно, еще пребывает в расстроенных чувствах после первого поражения в сезоне. Зато "вишенки" не проигрывают "Лестеру" уже в шести встречах кряду в рамках Премьер-Лиги, но пять из них — это ничьи.



Вингер "Борнмута" Райан Фрэйзер вернулся с повреждением задней поверхности бедра из сборной Шотландии. Чарли Дэниэлс и Джуниор Станислас команде не помогут.



После трех матчей дисквалификации вновь доступен основной нападающий "Лестера" Джейми Варди. Чаглар Сеюнджю, наконец, готов к дебюту за свой новый клуб.



УОТФОРД — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:30



"Уотфорд" совершенно выдающимся образом начал новый сезон, выиграв все четыре первых матча, включая победу над "Тоттенхэмом", который лишь в конце августа разгромил "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы", как кажется, отходят от летних потрясений и готовы сосредоточиться на футбольных делах — этот поединок поможет подтвердить или опровергнуть данную гипотезу. "Шершни" проиграли 14 из 15 последних встреч с "Юнайтед" с учетом всех соревнований, но оставшуюся — выиграли.



В лазарете "Уотфорда" остаются Том Клеверли и Жерар Деулофеу.



Защитник "Юнайтед" Люк Шоу готов сыграть, несмотря на травму головы, полученную в сборной Англии. Маруану Феллайни предстоит фитнес-тест. У Андера Эрреры проблемы с лодыжкой.