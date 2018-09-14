Семь ставок на Премьер-Лигу. 5-й тур

Четвертый тур оказался сложным для прогнозирования — в первую очередь матчами середнячков и аутсайдеров. В пятом туре есть один топ-матч и целый ряд интересных поединков, которые могут исправить ситуацию. Ставки на "Тоттенхэм" — "Ливерпуль" и другие игры 5-го тура Премьер-Лиги в новом выпуске прогнозов.





Анализ ставок 4-го тура



После очень удачного начала в третьем туре нас постигла форменная катастрофа в туре четвертом. Большинство ставок казались вполне логичными и проходными, но в итоге сыграла только одна — на голы в матче "Уотфорд" — "Тоттенхэм", а другая прошла с возвратом при пяти проигрышных. Глобальной катастрофы пока что нет, так как в банке был солидный запас после предыдущего тура, но подобного лучше не допускать в будущем.



Ставка 8: "Ливерпуль" с форой (-1): возврат

Ставка 9: обе забьют в матче "Вест Хэм" — "Вулверхэмптон": -100

Ставка 10: Победа "Брайтона" над "Фулхэмом": -100

Ставка 11: "Челси" — "Борнмут" — пенальти — да: -100

Ставка 12: "Эвертон" с форой (-1) против "Хаддерсфилда": -100

Ставка 13: "Манчестер Сити" больше 4 угловых в первом тайме: -100

Ставка 14: "Уотфорд" — "Тоттенхэм" больше 2.5 голов: +75

ИТОГО в банке: 347 у.е. (до 4-го тура) — 425 у.е. (баланс 4-го тура) = -78 у.е.



Ставки на 5-й тур



ТОТТЕНХЭМ — ЛИВЕРПУЛЬ

Суббота, 15 сентября, 14:30



Ключевая статистика: "Ливерпуль" проиграл только в одном из 11 последних матчей с "Тоттенхэмом" в чемпионате.



В центральном матче тура встретятся оступившийся на "Викаридж Роад" в последнем туре "Тоттенхэм" и идущий на первом месте без потерь очков "Ливерпуль", пропустивший к тому же всего один гол. "Тоттенхэм" разбил "Манчестер Юнайтед" в первой битве тяжеловесов в этом сезоне, но перед игрой с "Ливерпулем" испытывает проблемы — не смогут сыграть Льорис и Алли. "Ливерпуль" же, напротив, находится в хорошей форме здесь и сейчас и умеет играть против "Тоттенхэма" исторически. Потому тут стоит отдать преимущество "Ливерпулю", но осторожно — с нулевой форой.



Ставка 15: "Ливерпуль" с форой (0) — 1.78 в БК 1хСтавка



БОРНМУТ — ЛЕСТЕР

Суббота, 15 сентября, 17:00



Ключевая статистика: в восьми последних выездных матчах "Лестера" было забито больше 2.5 голов.



"Борнмут" и "Лестер" добротно стартовали в новом сезоне и находятся в верхней части турнирной таблицы. Обе команды проиграли перед международным перерывом, но уступили сильным противникам — "Челси" и "Ливерпулю", не без борьбы. "Лисы" стали первой командой, сумевшей забить Алиссону в Англии, а в матче с "Борнмутом" у них на острие атаки возвращается Джейми Варди. Его голевой голод наверняка нуждается в утолении, а "Борнмут" — команда, часто играющая на "обе забьют", потому именно такую ставку рекомендуем в этой паре.



Ставка 16: обе забьют — 1.71 в БК Пари-матч



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ФУЛХЭМ

Суббота, 15 сентября, 17:00



Ключевая статистика: обе команды забивали и пропускали в трех последних матчах чемпионата.



"Манчестер Сити" стартовал достаточно удачно, потеряв очки только с "Вулверхэмптоном" на "Молинью", где наверняка будет непросто и другим претендентам на чемпионство. "Фулхэм" понравился в атаке, но пока что далек от обретения баланса в обороне — пропускает команда Йокановича в этом сезоне как минимум дважды. Но и забивает прилично, а "Сити" — достаточно стабильно пропускает, даже в домашних матчах с "Хаддерсфилдом" и "Ньюкаслом". "Фулхэм" не будет отсиживаться у своих ворот, так как не является мастером "автобусных дел" — что-то точно пропустит, но вероятно и забьет тоже.



Ставка 17: обе забьют — 1.99 в БК 1хСтавка



НЬЮКАСЛ — АРСЕНАЛ

Суббота, 15 сентября, 17:00



Ключевая статистика: в матчах "Арсенала" в этом сезоне забивается в среднем 4 гола.



"Арсенал" стал самой развлекательной командой на старте сезона — "канониры" играют сами и дают играть другим, что и выливается в результативные матчи с непредсказуемым сценарием. "Ньюкасл" старается играть осторожнее, но как у "Арсенала" забивали обе команды в четырех матчей из пяти последних, так и у "Ньюкасла" такое случалось в трех поединках из четырех в этом сезоне. Ставка на "обе забьют" тут выглядит наиболее перспективно среди всех матчей тура, и не стоит от нее отказываться даже при не самом высоком коэффициенте.



Ставка 18: обе забьют — 1.66 в БК 1хСтавка



УОТФОРД — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Суббота, 15 сентября, 19:30



Ключевая статистика: в трех последних матчах "Уотфорда" первый тайм заканчивался ничьей, в двух последних — голы забивались только во втором тайме.



"Уотфорд" отлично стартовал, добыв максимум очков в стартовых четырех матчах, и "Манчестер Юнайтед" подойдет к игре с "шершнями" со всей серьезностью. Рецепт успеха "Уотфорда" в двух последних матчах был в том, чтобы сыграть осторожно до перерыва, а затем взорвать игру голами. Вполне вероятно, что МЮ здесь согласится на осторожное начало, так как "красные дьяволы" сами не прочь выигрывать матчи по такому сценарию. В такой ситуации хорошая ставка на то, что второй тайм будет результативнее первого.



Ставка 19: Второй тайм результативнее первого — 2.12 в БК Пари-матч



ЭВЕРТОН — ВЕСТ ХЭМ

Воскресенье, 16 сентября, 18:00



Ключевая статистика: "Эвертон" сыграл на "обе забьют" все свои пять матчей сезона — в том числе с "Ротерхэмом" в Кубке Лиги.



"Эвертон" на старте сезона показал себя командой, которая умеет и забивать, и пропускать, даже в усеченном составе. Два своих матча "ириски" заканчивали с удалением, причем с "Борнмутом" — с обоюдным, где забивали в меньшинстве. "Вест Хэм" также был гарантом результативности до игры с "Вулверхэмптоном", так как много пропускал. Сейчас "молотки" может и захотят сыграть осторожнее, но "ириски" вряд ли дадут им такую возможность — им явно нравится открытый формат игры.



Ставка 20: Обе забьют — 1.67 в БК Leon.ru



САУТГЕМПТОН — БРАЙТОН

Понедельник, 17 сентября, 22:00



Ключевая статистика: "Брайтон" до сих пор не забивал на выезде в чемпионате.



"Саутгемптон" против "Брайтона" — это разновидность дерби Южного Побережья, но принципиальность тут далеко не та, что между "святыми" и "Портсмутом" или "Брайтоном" и "Кристал Пэлас". Это доказывает и недавний матч Кубка Лиги, где и Крис Хьютон и Марк Хьюз выставили экспериментальные составы, и вариант валлийца оказался чуть более близок к основному — 1:0 в пользу "Саутгемптона". "Сотон" сейчас неплох, а "Брайтон" на выезде играет неудачно, не забив пока что за пределами своего стадиона ни одного гола — есть смысл осторожно поставить на голы "Саутгемптона".



Ставка 21: "Саутгемптон" больше 1 гола — 1.62 в БК 1хСтавка



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru