Семь ставок на Премьер-Лигу. 5-й тур
Четвертый тур оказался сложным для прогнозирования — в первую очередь матчами середнячков и аутсайдеров. В пятом туре есть один топ-матч и целый ряд интересных поединков, которые могут исправить ситуацию. Ставки на "Тоттенхэм" — "Ливерпуль" и другие игры 5-го тура Премьер-Лиги в новом выпуске прогнозов.
Анализ ставок 4-го тура
После очень удачного начала в третьем туре нас постигла форменная катастрофа в туре четвертом. Большинство ставок казались вполне логичными и проходными, но в итоге сыграла только одна — на голы в матче "Уотфорд" — "Тоттенхэм", а другая прошла с возвратом при пяти проигрышных. Глобальной катастрофы пока что нет, так как в банке был солидный запас после предыдущего тура, но подобного лучше не допускать в будущем.
Ставка 8: "Ливерпуль" с форой (-1): возврат
Ставка 9: обе забьют в матче "Вест Хэм" — "Вулверхэмптон": -100
Ставка 10: Победа "Брайтона" над "Фулхэмом": -100
Ставка 11: "Челси" — "Борнмут" — пенальти — да: -100
Ставка 12: "Эвертон" с форой (-1) против "Хаддерсфилда": -100
Ставка 13: "Манчестер Сити" больше 4 угловых в первом тайме: -100
Ставка 14: "Уотфорд" — "Тоттенхэм" больше 2.5 голов: +75
ИТОГО в банке: 347 у.е. (до 4-го тура) — 425 у.е. (баланс 4-го тура) = -78 у.е.
Ставки на 5-й тур
ТОТТЕНХЭМ — ЛИВЕРПУЛЬ
Суббота, 15 сентября, 14:30
Ключевая статистика: "Ливерпуль" проиграл только в одном из 11 последних матчей с "Тоттенхэмом" в чемпионате.
В центральном матче тура встретятся оступившийся на "Викаридж Роад" в последнем туре "Тоттенхэм" и идущий на первом месте без потерь очков "Ливерпуль", пропустивший к тому же всего один гол. "Тоттенхэм" разбил "Манчестер Юнайтед" в первой битве тяжеловесов в этом сезоне, но перед игрой с "Ливерпулем" испытывает проблемы — не смогут сыграть Льорис и Алли. "Ливерпуль" же, напротив, находится в хорошей форме здесь и сейчас и умеет играть против "Тоттенхэма" исторически. Потому тут стоит отдать преимущество "Ливерпулю", но осторожно — с нулевой форой.
Ставка 15: "Ливерпуль" с форой (0) — 1.78 в БК 1хСтавка
БОРНМУТ — ЛЕСТЕР
Суббота, 15 сентября, 17:00
Ключевая статистика: в восьми последних выездных матчах "Лестера" было забито больше 2.5 голов.
"Борнмут" и "Лестер" добротно стартовали в новом сезоне и находятся в верхней части турнирной таблицы. Обе команды проиграли перед международным перерывом, но уступили сильным противникам — "Челси" и "Ливерпулю", не без борьбы. "Лисы" стали первой командой, сумевшей забить Алиссону в Англии, а в матче с "Борнмутом" у них на острие атаки возвращается Джейми Варди. Его голевой голод наверняка нуждается в утолении, а "Борнмут" — команда, часто играющая на "обе забьют", потому именно такую ставку рекомендуем в этой паре.
Ставка 16: обе забьют — 1.71 в БК Пари-матч
МАНЧЕСТЕР СИТИ — ФУЛХЭМ
Суббота, 15 сентября, 17:00
Ключевая статистика: обе команды забивали и пропускали в трех последних матчах чемпионата.
"Манчестер Сити" стартовал достаточно удачно, потеряв очки только с "Вулверхэмптоном" на "Молинью", где наверняка будет непросто и другим претендентам на чемпионство. "Фулхэм" понравился в атаке, но пока что далек от обретения баланса в обороне — пропускает команда Йокановича в этом сезоне как минимум дважды. Но и забивает прилично, а "Сити" — достаточно стабильно пропускает, даже в домашних матчах с "Хаддерсфилдом" и "Ньюкаслом". "Фулхэм" не будет отсиживаться у своих ворот, так как не является мастером "автобусных дел" — что-то точно пропустит, но вероятно и забьет тоже.
Ставка 17: обе забьют — 1.99 в БК 1хСтавка
НЬЮКАСЛ — АРСЕНАЛ
Суббота, 15 сентября, 17:00
Ключевая статистика: в матчах "Арсенала" в этом сезоне забивается в среднем 4 гола.
"Арсенал" стал самой развлекательной командой на старте сезона — "канониры" играют сами и дают играть другим, что и выливается в результативные матчи с непредсказуемым сценарием. "Ньюкасл" старается играть осторожнее, но как у "Арсенала" забивали обе команды в четырех матчей из пяти последних, так и у "Ньюкасла" такое случалось в трех поединках из четырех в этом сезоне. Ставка на "обе забьют" тут выглядит наиболее перспективно среди всех матчей тура, и не стоит от нее отказываться даже при не самом высоком коэффициенте.
Ставка 18: обе забьют — 1.66 в БК 1хСтавка
УОТФОРД — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Суббота, 15 сентября, 19:30
Ключевая статистика: в трех последних матчах "Уотфорда" первый тайм заканчивался ничьей, в двух последних — голы забивались только во втором тайме.
"Уотфорд" отлично стартовал, добыв максимум очков в стартовых четырех матчах, и "Манчестер Юнайтед" подойдет к игре с "шершнями" со всей серьезностью. Рецепт успеха "Уотфорда" в двух последних матчах был в том, чтобы сыграть осторожно до перерыва, а затем взорвать игру голами. Вполне вероятно, что МЮ здесь согласится на осторожное начало, так как "красные дьяволы" сами не прочь выигрывать матчи по такому сценарию. В такой ситуации хорошая ставка на то, что второй тайм будет результативнее первого.
Ставка 19: Второй тайм результативнее первого — 2.12 в БК Пари-матч
ЭВЕРТОН — ВЕСТ ХЭМ
Воскресенье, 16 сентября, 18:00
Ключевая статистика: "Эвертон" сыграл на "обе забьют" все свои пять матчей сезона — в том числе с "Ротерхэмом" в Кубке Лиги.
"Эвертон" на старте сезона показал себя командой, которая умеет и забивать, и пропускать, даже в усеченном составе. Два своих матча "ириски" заканчивали с удалением, причем с "Борнмутом" — с обоюдным, где забивали в меньшинстве. "Вест Хэм" также был гарантом результативности до игры с "Вулверхэмптоном", так как много пропускал. Сейчас "молотки" может и захотят сыграть осторожнее, но "ириски" вряд ли дадут им такую возможность — им явно нравится открытый формат игры.
Ставка 20: Обе забьют — 1.67 в БК Leon.ru
САУТГЕМПТОН — БРАЙТОН
Понедельник, 17 сентября, 22:00
Ключевая статистика: "Брайтон" до сих пор не забивал на выезде в чемпионате.
"Саутгемптон" против "Брайтона" — это разновидность дерби Южного Побережья, но принципиальность тут далеко не та, что между "святыми" и "Портсмутом" или "Брайтоном" и "Кристал Пэлас". Это доказывает и недавний матч Кубка Лиги, где и Крис Хьютон и Марк Хьюз выставили экспериментальные составы, и вариант валлийца оказался чуть более близок к основному — 1:0 в пользу "Саутгемптона". "Сотон" сейчас неплох, а "Брайтон" на выезде играет неудачно, не забив пока что за пределами своего стадиона ни одного гола — есть смысл осторожно поставить на голы "Саутгемптона".
Ставка 21: "Саутгемптон" больше 1 гола — 1.62 в БК 1хСтавка
Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru
14.09.2018 22:05
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Ни о чем статья. Под конец сезона в копилке будет -300 000 у.е. Уже через несколько туров миха оформит кредит
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В FourFourTwo подсчитали коэффициент сухих матчей каждого голкипера, выступавшего в АПЛ с 1992 года (учитывались только те вратари, которые сыграли в чемпионате 50 матчей и больше).
Список выглядит таким образом:
19. Уго Льорис
209 матчей, 75 клиншитов (35,89%)
18. Марк Боснич
206 матчей, 74 клиншита (35,92%)
17. Войцех Щенсны
132 матча, 48 клиншитов (36,36%)
16. Йенс Леманн
148 матчей, 54 клиншита (36,49%)
15. Найджел Мартин
372 матча, 137 клиншитов (36,83%)
14. Эд Де Гуй
123 матча, 46 клиншитов (37,40%)
13. Тибо Куртуа
126 матчей, 48 клиншитов (38,10%)
12. Джо Харт
325 матчей, 124 клиншита (38,15%)
11. Ежи Дудек
127 матчей, 49 клиншитов (38,58%)
10. Давид Де Хеа
241 матч, 94 клиншита (39%)
9. Бобби Миммс
61 матч, 24 клиншита (39,34%)
8. Мануэль Альмуния
109 матчей, 43 клиншита (39,45%)
7. Томаш Кущак
63 матча, 25 клиншитов (39,68%)
6. Карло Кудичини
161 матч, 64 клиншита (39,75%)
5. Дэвид Симэн
344 матча, 140 клиншитов (40,70%)
4. Петер Шмейхель
310 матчей, 128 клиншитов (41,29 %)
3. Эдвин Ван дер Сар
313 матчей, 132 клиншита (42,17%)
2. Петр Чех
440 матчей, 201 клиншит (45,68%)
1. Пепе Рейна
285 матчей, 134 клиншита (47,02%)
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Ставка: горящие пердаки пенсов за 1.12 изи.
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