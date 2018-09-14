Бенитес уверен, что Шелви решит проблемы сборной Англии

Наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес считает, что его полузащитник Джонджо Шелви сможет стать для сборной Англии новым Полом Гаскойном.

Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт недавно пожаловался на отсутствие созидательного гения в полузащите. По мнению Бенитеса, Шелви эту проблему способен решить, поскольку обладает великолепным видением поля.



"Я уверен в этом. У него есть все необходимые качества. Джонджо обладает прекрасным видением поля, он может доставить мяч прямиком до нападающих или забросить мяч за спину защитникам".



"В сборной Англии не так уж много игроков его типажа, но это дело тренера. Состав определяет Гарет Саутгейт, я же работаю в "Ньюкасле". Но если вы спросите меня, способен ли Шелви играть в сборной, я отвечу утвердительно", - цитирует Бенитеса Sky Sports.