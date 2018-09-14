Бенитес уверен, что Шелви решит проблемы сборной Англии

Джонджо Шелви Наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес считает, что его полузащитник Джонджо Шелви сможет стать для сборной Англии новым Полом Гаскойном.

Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт недавно пожаловался на отсутствие созидательного гения в полузащите. По мнению Бенитеса, Шелви эту проблему способен решить, поскольку обладает великолепным видением поля.

"Я уверен в этом. У него есть все необходимые качества. Джонджо обладает прекрасным видением поля, он может доставить мяч прямиком до нападающих или забросить мяч за спину защитникам".

"В сборной Англии не так уж много игроков его типажа, но это дело тренера. Состав определяет Гарет Саутгейт, я же работаю в "Ньюкасле". Но если вы спросите меня, способен ли Шелви играть в сборной, я отвечу утвердительно", - цитирует Бенитеса Sky Sports.




Метки Ньюкасл, сборная Англии, Шелви

Автор foxmcfc   

Дата 14.09.2018 22:00

Количество просмотров Просмотров: 357

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  1. tigerpool 14.09.2018 23:04 # tigerpool
    Ему бы сначала решить свои проблемы.

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  2. blackdreamer 14.09.2018 22:42 # blackdreamer
    настоящий мужик
    жаль лфк слил его
    получше копетана лошка был паса поперёк бы
    хуесосил манков и сафа до того как это стадо мейнстримом

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  3. normalyok 14.09.2018 22:26 # normalyok
    спиздел не подумав

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  4. butch 14.09.2018 22:14 # butch
    играть всю дорогу вдесятером сомнительное удовольствие

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