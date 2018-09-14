Моуриньо: "Я упал намеренно!"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо шутливо прокомментировал свое падение на подходе к "Уэмбли" перед товарищеским матчем сборных Англии и Испании в прошлую субботу.

В тот вечер Моуриньо стал свидетелем того, как Люк Шоу ассистировал Маркусу Рэшфорду, однако этот гол, сотворенный игроками "Юнайтед", не уберег англичан от поражения со счетом 1:2.

Еще одним примечательным событием того вечера стало падение Моуриньо на ковровой дорожке, однако Жозе предпочел обернуть этот инцидент в шутку.

"Люди, которые одержимы мной, звонили мне и просили меня упасть на "Уэмбли", потому что им нужны новости насчет меня. Я сделал это намеренно ради вас, чтобы вы могли немного поговорить обо мне".

"Нет, я не поранился. Это был хороший нырок, и мой телефон не пострадал во время падения. Это не пенальти. Возможно, желтая карточка", — цитирует Моуриньо Sky Sports.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2018 21:00

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  1. red-scauser 14.09.2018 21:31 # red-scauser
    внатуре с кем не бывает.. журналистам лишь бы написать про что-то

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  2. skychnie-oboi 14.09.2018 21:19 # skychnie-oboi
    Было видно что упал рандомно.Нога поехала опорная и он 2 метра пытался выровнятся.И ебало было униженное.

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  3. yervand 14.09.2018 21:17 # yervand
    иди нах долбаеб

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  4. leon-britton 14.09.2018 21:14 # leon-britton
    В падении Обоссаному провели шершавым мухомором по губам.

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  5. rap-woiska 14.09.2018 21:13 # rap-woiska
    Хорош

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  6. smokekush 14.09.2018 21:08 # smokekush
    Шикарной моур красава)))

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  7. kos9k 14.09.2018 21:05 # kos9k
    Это был хороший нырок

    истинный манк

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