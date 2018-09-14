Моуриньо: "Я упал намеренно!"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо шутливо прокомментировал свое падение на подходе к "Уэмбли" перед товарищеским матчем сборных Англии и Испании в прошлую субботу.
В тот вечер Моуриньо стал свидетелем того, как Люк Шоу ассистировал Маркусу Рэшфорду, однако этот гол, сотворенный игроками "Юнайтед", не уберег англичан от поражения со счетом 1:2.
Еще одним примечательным событием того вечера стало падение Моуриньо на ковровой дорожке, однако Жозе предпочел обернуть этот инцидент в шутку.
"Люди, которые одержимы мной, звонили мне и просили меня упасть на "Уэмбли", потому что им нужны новости насчет меня. Я сделал это намеренно ради вас, чтобы вы могли немного поговорить обо мне".
"Нет, я не поранился. Это был хороший нырок, и мой телефон не пострадал во время падения. Это не пенальти. Возможно, желтая карточка", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
Jose Mourinho explains his Wembley fall:— ESPN FC (@ESPNFC) 14 сентября 2018 г.
"People called me and asked me to fall at Wembley because they need news for me. So I did it on purpose. It was a good dive!" pic.twitter.com/A1lColvtFp
14.09.2018 21:00
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Последние комментарии:
внатуре с кем не бывает.. журналистам лишь бы написать про что-то
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Было видно что упал рандомно.Нога поехала опорная и он 2 метра пытался выровнятся.И ебало было униженное.
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иди нах долбаеб
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В падении Обоссаному провели шершавым мухомором по губам.
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Хорош
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Шикарной моур красава)))
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Это был хороший нырок
истинный манк
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