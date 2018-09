Моуриньо: "Я упал намеренно!"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо шутливо прокомментировал свое падение на подходе к "Уэмбли" перед товарищеским матчем сборных Англии и Испании в прошлую субботу.

В тот вечер Моуриньо стал свидетелем того, как Люк Шоу ассистировал Маркусу Рэшфорду, однако этот гол, сотворенный игроками "Юнайтед", не уберег англичан от поражения со счетом 1:2.



Еще одним примечательным событием того вечера стало падение Моуриньо на ковровой дорожке, однако Жозе предпочел обернуть этот инцидент в шутку.



"Люди, которые одержимы мной, звонили мне и просили меня упасть на "Уэмбли", потому что им нужны новости насчет меня. Я сделал это намеренно ради вас, чтобы вы могли немного поговорить обо мне".



"Нет, я не поранился. Это был хороший нырок, и мой телефон не пострадал во время падения. Это не пенальти. Возможно, желтая карточка", — цитирует Моуриньо Sky Sports.





