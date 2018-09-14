Гвардиола надеется на новый контракт со Стерлингом

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил надежду, что компромисс с вингером Рахимом Стерлингом по новому контракту будет найден.

Лишь сегодня в прессе появилась информация, что 23-летний англичанин затребовал себе внушительное повышение зарплаты — со 175 до 275 тысяч фунтов в неделю. Ситуацию для "горожан" осложняет то обстоятельство, что у Рахима уже идет предпоследний год по действующему контракту.



Однако Гвардиола даже не рассматривает вариант расставания с талантливым игроком, отличившимся уже дважды в этом сезоне. Тренер поспешил заверить, что рассчитывает на Рахима.



"Хорошо известно, что мы довольны им и хотели бы продолжить наше сотрудничество. Мой клуб знает мое мнение и разделяет его. Остальное — это дело между клубом и агентом".



"Иногда такого рода вещи требуют времени. Важно, чтобы Рахим и его люди знали, насколько мы им довольны", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.