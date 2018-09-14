Эшпириту Санту успокоил слухи насчет себя и Невеша

Наставник "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту успокоил слухи, связывающие его самого и полузащитника Рубена Невеша с уходом на повышение.

Во время этой международной паузы в пресса появились слухи, что "Манчестер Юнайтед" рассматривает Эшпириту Санту в качестве замены для Жозе Моуриньо, тогда как Невеша таблоиды сватали не только в МЮ, но и в "Манчестер Сити" и ПСЖ.



На своей пресс-конференции в пятницу 44-летний португалец заверил, что игнорирует эти спекуляции и полностью сосредоточен на своей работе на "Молинью".



"Вы же знаете меня, я не обсуждаю такие вещи. В этом нет смысла. Сейчас не время, чтобы даже подумать об этом. Я совершенно игнорирую это".



"Есть ли у меня амбиции поработать с клубом вроде "Юнайтед"? Это не так устроено. Я работаю день за днем. Я знаю, что должен сделать завтра — подготовить хорошо парней, подготовить к тяжелому матчу против "Бернли".



"Именно так я смотрю в будущее, день за днем. Мы игнорируем все эти ситуации, они нас не затрагивают. Игроки знают, какова реальность — никаких трансферов сейчас быть не может в любом случае, поэтому нет смысла говорить об этом", — цитирует Эшпириту Санту Daily Mail.