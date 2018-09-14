Клоппу "не нравится" оставлять Фабиньо вне заявки на матчи

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что ему самому не нравится невыразительный старт английской карьеры полузащитника Фабиньо.

После своего дорогостоящего перехода из "Монако", оформленного еще в конце мая, Фабиньо не сыграл ни минуты за "красных" в Премьер-Лиге и лишь в одном матче попал в число запасных.



Клопп разделяет чувство разочарования насчет Фабиньо, но одновременно спешит привести примеры Энди Робертсона и Алекса Окслейд-Чемберлена, которым тоже потребовалось время, чтобы проявить себя на "Энфилде".



"Мне не нравится сравнивать игроков, но похожие вопросы были и к Роббо с Окслейдом. Я не уверен, заиграл ли с самого начала Садио (Мане), но кажется, он целиком провел предсезонную подготовку".



"В этом абсолютно нет проблемы. Мне не нравится эта ситуация, потому что мне не нравится говорить Фабиньо, который полон энергии и желания играть, что он не примет участия в матче. Это неприятно, но это часть нашей работы".



"Он прибыл из другой лиги, где играл по совершенно иной схеме относительно нас, и на привыкание требуется время. План был — и остается — в том, чтобы он сделал нас сильнее".



"На мой взгляд, здесь все нормально, но я знаю, что эта ситуация не такая, как некоторые ожидали. Я ничего не могу с этим поделать", — цитирует Клоппа Daily Mirror.