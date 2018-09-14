Силва не переживает насчет возможного снятия очков с "Эвертона"

Наставник "Эвертона" Марку Силва заверил, что не потеряет концентрацию из-за расследования, которое сейчас проводится по поводу незаконных попыток "ирисок" переманить его из "Уотфорда" в прошлом сезоне.

Сегодня утром стало известно, что над мерсисайдским клубом нависла угроза внушительного денежного штрафа или даже снятия очков из-за приключившейся в прошлом сезоне истории с Силвой.



Та история явно вывела Марку из колеи. Португальский тренер упустил контроль над ситуацией и в январе был уволен из "Уотфорда" на фоне ужасных результатов. На сей раз Силва обещает быть стойким ко внешним обстоятельствам.



"Правда, у меня нет никаких мыслей насчет этой ситуации. Я не потеряю концентрацию, я абсолютно спокоен по этому поводу. Я сосредоточен лишь на том, что важно для меня и для нас как для клуба — на следующем матче".



"Я ничего не слышал об этом. Это не важно ни для меня как для тренера, ни для наших игроков", — цитирует Силву Liverpool Echo.