Сарри считает, что "Челси" пока рано претендовать на титул

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри не думает, что в этом сезоне его команда будет сражаться за чемпионство в Премьер-Лиге.

Несмотря на изначальные заявления Сарри, что ему потребуются месяцы, чтобы поставить "синим" тот футбол, в который он привык играть, "Челси" очень уверенно начал новый сезон и одержал четыре победы из четырех возможных.



Однако столь резвый старт не вводит Маурицио в заблуждение. Итальянский специалист придерживается своих изначальных убеждений и призывает дать ему время, чтобы сделать из "Челси" реального претендента на титул.



"Кто, как я думаю, выиграет титул в этом сезоне? В данный момент назову "Сити" или "Ливерпуль".



"Нам же нужно сделать еще один шаг, чтобы достичь этого уровня. Думаю, в этом сезоне нам было бы еще слишком рано сражаться за титул, хотя хотелось бы, чтобы я ошибся".



"Когда ты отстал на 30 очков от чемпиона, очень сложно ликвидировать эту разницу со стартом следующего сезона. Очень сложно ликвидировать эту разницу за один сезон. Думаю, мы должны прогрессировать, и мы способны прогрессировать".



"Сейчас у меня есть ощущение, что команде не хватает надежности в оборонительной фазе игры. Также по тренировкам у меня возникло ощущение, что эта команда может прибавить", — цитирует Сарри Evening Standard.