Сарри считает, что "Челси" пока рано претендовать на титул

Маурицио Сарри Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри не думает, что в этом сезоне его команда будет сражаться за чемпионство в Премьер-Лиге.

Несмотря на изначальные заявления Сарри, что ему потребуются месяцы, чтобы поставить "синим" тот футбол, в который он привык играть, "Челси" очень уверенно начал новый сезон и одержал четыре победы из четырех возможных.

Однако столь резвый старт не вводит Маурицио в заблуждение. Итальянский специалист придерживается своих изначальных убеждений и призывает дать ему время, чтобы сделать из "Челси" реального претендента на титул.

"Кто, как я думаю, выиграет титул в этом сезоне? В данный момент назову "Сити" или "Ливерпуль".

"Нам же нужно сделать еще один шаг, чтобы достичь этого уровня. Думаю, в этом сезоне нам было бы еще слишком рано сражаться за титул, хотя хотелось бы, чтобы я ошибся".

"Когда ты отстал на 30 очков от чемпиона, очень сложно ликвидировать эту разницу со стартом следующего сезона. Очень сложно ликвидировать эту разницу за один сезон. Думаю, мы должны прогрессировать, и мы способны прогрессировать".

"Сейчас у меня есть ощущение, что команде не хватает надежности в оборонительной фазе игры. Также по тренировкам у меня возникло ощущение, что эта команда может прибавить", — цитирует Сарри Evening Standard.



Метки Премьер-Лига, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2018 18:00

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  1. gio 14.09.2018 18:03 # gio
    Ну Конте как то команду с 10 места сделал Чемпионом нагнув всех 3 дефами и заразив этими 3 дефами всех так что Сарри не отмазывайся

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  2. ccchelsea 14.09.2018 18:00 # ccchelsea
    Красиво отводит давление от команды, маэстро.

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