Гвардиола: "Не продадим Де Брюйне даже за 250 миллионов"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что в контракте Кевина Де Брюйне нет пункта об отступных, да и он все равно бы не продал бельгийского полузащитника за 250 миллионов евро (223 млн. фунтов).

Накануне испанская пресса распространила слова Гвардиолы о том, что в новом контракте, который Де Брюйне заключил ранее в этом году, прописана фиксированная стоимость выкупа трансфера Кевина.



В пятницу Гвардиола коснулся этой темы на своей пресс-конференции, заверив, что потеря 27-летнего бельгийца "горожанам" не грозит.



"Нет, я думаю этого пункта нет. Журналист просто спросил меня, продадим ли мы его за 250 миллионов, а я ответил "нет", но это моя личная точка зрения. В Англии у игроков обычно нет пунктов об отступных, поэтому ты должен договариваться с клубом игрока", — цитирует Гвардиолу The Guardian.