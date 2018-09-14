Сарри готов вернуть Терри в "Челси"

Рулевой "Челси" Маурицио Сарри заявил, что готов вернуть бывшего капитана "синих" Джона Терри, но только на роль тренера.

После отказа московскому "Спартаку" Терри продолжает поиски новой команды. Неожиданный вариант развития событий Джону предложил его бывший клуб.



На пресс-конференции в пятницу Сарри заверил, что будет рад возвращению 37-летнего Терри на "Стэмфорд Бридж". Есть только одна загвоздка: Джон нужен итальянцу в качестве помощника.



"Все зависит от самого Джона. "Челси" – его дом. Он вписал свое имя в историю, поэтому я открыт к идее вернуть его. Если он хочет играть, то это его выбор. Но если он хочет помочь мне, я буду счастлив".



"Я думал о том, чтобы сделать его частью штаба, но когда я разговаривал с ним в последний раз, он сказал, что еще хочет играть. Я не знаю, как обстоит дело сейчас, но "Челси" по-прежнему является его домом".



"Я не знаю, насколько это возможно, но он был бы примером для молодых игроков. Я открыт к этой идее, но сперва мы должны поговорить", - цитирует Сарри Daily Mail.