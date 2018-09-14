Уилшир уже успел травмироваться в "Вест Хэме"

Уже спустя три месяца после перехода в "Вест Хэм" полузащитник Джек Уилшир выбыл в лазарет.

Этим летом "молотобойцы" подписали воспитанника "Арсенала" на правах свободного агента. Уилшир отыграл за "Вест Хэм" во всех матчах сезона, но во время международной паузы получил травму лодыжки.



На этой неделе Джек рассказал, что мечтает вернуться в сборную Англии, но амбициозные планы игроку придется перенести. Уилшир пропустит ближайший матч с "Эвертоном", а сроки его восстановления еще уточняются.



Как сообщает Evening Standard, в ближайшее время Джек пройдет углубленное обследование, которое покажет, насколько серьезна травма.