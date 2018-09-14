Клопп попросил Невилла объяснить свои слова

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп гневно отреагировал на комментарии эксперта Sky Sports Гари Невилла, который посоветовал "красным" пожертвовать Лигой Чемпионов ради победы в Премьер-Лиге.

На этой неделе Невилл дал большое интервью The Times, в котором посоветовал "Ливерпулю" бросить все силы на чемпионскую гонку Премьер-Лиги и проигнорировать еврокубки. Клопп с такой позицией не согласен и попросил Гари объяснить свои слова.



"Как это вообще работает? Нам не играть в Лиге Чемпионов вообще или выпускать детей? Гари должен приехать ко мне и сказать, как именно это работает. Как можно готовиться к игре, если ты сфокусирован на следующем матче?"



"Если честно, я не знаю, что это значит. Мы играем в футбол, это наша работа, мы делаем все, что есть в наших силах. Сосредоточиться на одном турнире можно, только если ты выбыл или почти выбыл из другого".



"В прошлом году, например, мы не могли себе такое позволить, мы вышли в финал. Не думаю, что на моем месте Гари сказал бы: "О, четвертьфинал Лиги Чемпионов? Давайте позволим "Сити" победить".



"Я не хочу показаться слишком грубым, потому что не знаю, в каком контексте он это сказал, но по мне немного глупо сидеть в офисе и рассуждать о работе других людей", - цитирует Клоппа Daily Mail.