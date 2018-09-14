Клопп попросил Невилла объяснить свои слова

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп гневно отреагировал на комментарии эксперта Sky Sports Гари Невилла, который посоветовал "красным" пожертвовать Лигой Чемпионов ради победы в Премьер-Лиге.

На этой неделе Невилл дал большое интервью The Times, в котором посоветовал "Ливерпулю" бросить все силы на чемпионскую гонку Премьер-Лиги и проигнорировать еврокубки. Клопп с такой позицией не согласен и попросил Гари объяснить свои слова.

"Как это вообще работает? Нам не играть в Лиге Чемпионов вообще или выпускать детей? Гари должен приехать ко мне и сказать, как именно это работает. Как можно готовиться к игре, если ты сфокусирован на следующем матче?"

"Если честно, я не знаю, что это значит. Мы играем в футбол, это наша работа, мы делаем все, что есть в наших силах. Сосредоточиться на одном турнире можно, только если ты выбыл или почти выбыл из другого".

"В прошлом году, например, мы не могли себе такое позволить, мы вышли в финал. Не думаю, что на моем месте Гари сказал бы: "О, четвертьфинал Лиги Чемпионов? Давайте позволим "Сити" победить".

"Я не хочу показаться слишком грубым, потому что не знаю, в каком контексте он это сказал, но по мне немного глупо сидеть в офисе и рассуждать о работе других людей", - цитирует Клоппа Daily Mail.




Метки Клопп, Ливерпуль, Невилл

Автор foxmcfc   

Дата 14.09.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1760

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Последние комментарии:




  1. yulyatsikina 14.09.2018 16:03 # yulyatsikina
    С удовoльствием рaздвину нoжки для кyни и сделаю шикарный минeтик с продолжением взамен! Пиши мне на caйте https://clck.ru/EHSKm

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  2. fc-oil 14.09.2018 15:56 # fc-oil
    Ору! Два недоэксперта Невилл да Каррагер советуют как другим играть)))

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  3. manfan1958 14.09.2018 15:53 # manfan1958
    Клопп прав, несет какую-то чушь тот Гари.

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  4. bezviz 14.09.2018 15:52 # bezviz
    Клоп сгорел на правду, когда в прошлом сезоне он слил на первых этапах кал и ка, это было нормально по его мнению

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  5. chr1s8rown 14.09.2018 15:42 # chr1s8rown
    скамы такие они

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  6. yulyatsikina 14.09.2018 15:34 # yulyatsikina
    С удовoльствием рaздвину нoжки для кyни и сделаю шикарный минeтик с продолжением взамен! Пиши мне на caйте https://clck.ru/EHSKm

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  7. liverpool1892est 14.09.2018 15:31 # liverpool1892est
    Юра,не слушай пидораса...

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  8. lfc-in-my-heart 14.09.2018 15:28 # lfc-in-my-heart
    Опустил тупого манка на землю. Браво!!!! Не был ни нормальным игроком, ни тренером, и не является нормальным экспертом. Зачем он вообще свой "грязный" рот открывает?

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  9. griezmann 14.09.2018 15:25 # griezmann
    норм невилл собрал клоппа

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  10. rj1992 14.09.2018 15:15 # rj1992
    Клопа паджечь так же легко как и колбасников. Настоящий тренер скузеров

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  11. yulyatsikina 14.09.2018 15:13 # yulyatsikina
    С удовoльствием рaздвину нoжки для кyни и сделаю шикарный минeтик с продолжением взамен! Пиши мне на caйте https://clck.ru/EHSKm

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  12. only--liverpool 14.09.2018 15:12 # only--liverpool
    Лютый топарь

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  13. firmino9 14.09.2018 15:10 # firmino9
    Топище!

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  14. manutd-20champ 14.09.2018 15:07 # manutd-20champ
    легко возбуждаемое насекомое, впрочем как и все болеющие за его неудачную команду. самоподжог так сказать.

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  15. radik86radik 14.09.2018 15:06 # radik86radik
    Невилл плохого не посоветует. Валенсия подтвердит квалификацию Гарри как тренера-стратега

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  16. yulyatsikina 14.09.2018 15:03 # yulyatsikina
    С удовoльствием рaздвину нoжки для кyни и сделаю шикарный минeтик с продолжением взамен! Пиши мне на caйте https://clck.ru/EHSKm

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  17. pistolero-lfc 14.09.2018 15:01 # pistolero-lfc
    Клопп-топ красиво положил на место зазнавшегося эксперта

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