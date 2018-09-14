Клопп попросил Невилла объяснить свои слова
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп гневно отреагировал на комментарии эксперта Sky Sports Гари Невилла, который посоветовал "красным" пожертвовать Лигой Чемпионов ради победы в Премьер-Лиге.
На этой неделе Невилл дал большое интервью The Times, в котором посоветовал "Ливерпулю" бросить все силы на чемпионскую гонку Премьер-Лиги и проигнорировать еврокубки. Клопп с такой позицией не согласен и попросил Гари объяснить свои слова.
"Как это вообще работает? Нам не играть в Лиге Чемпионов вообще или выпускать детей? Гари должен приехать ко мне и сказать, как именно это работает. Как можно готовиться к игре, если ты сфокусирован на следующем матче?"
"Если честно, я не знаю, что это значит. Мы играем в футбол, это наша работа, мы делаем все, что есть в наших силах. Сосредоточиться на одном турнире можно, только если ты выбыл или почти выбыл из другого".
"В прошлом году, например, мы не могли себе такое позволить, мы вышли в финал. Не думаю, что на моем месте Гари сказал бы: "О, четвертьфинал Лиги Чемпионов? Давайте позволим "Сити" победить".
"Я не хочу показаться слишком грубым, потому что не знаю, в каком контексте он это сказал, но по мне немного глупо сидеть в офисе и рассуждать о работе других людей", - цитирует Клоппа Daily Mail.
14.09.2018 15:00
Просмотров: 1760
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
С удовoльствием рaздвину нoжки для кyни и сделаю шикарный минeтик с продолжением взамен! Пиши мне на caйте https://clck.ru/EHSKm
(ответить)
Ору! Два недоэксперта Невилл да Каррагер советуют как другим играть)))
(ответить)
Клопп прав, несет какую-то чушь тот Гари.
(ответить)
Клоп сгорел на правду, когда в прошлом сезоне он слил на первых этапах кал и ка, это было нормально по его мнению
(ответить)
скамы такие они
(ответить)
С удовoльствием рaздвину нoжки для кyни и сделаю шикарный минeтик с продолжением взамен! Пиши мне на caйте https://clck.ru/EHSKm
(ответить)
Юра,не слушай пидораса...
(ответить)
Опустил тупого манка на землю. Браво!!!! Не был ни нормальным игроком, ни тренером, и не является нормальным экспертом. Зачем он вообще свой "грязный" рот открывает?
(ответить)
норм невилл собрал клоппа
(ответить)
Клопа паджечь так же легко как и колбасников. Настоящий тренер скузеров
(ответить)
С удовoльствием рaздвину нoжки для кyни и сделаю шикарный минeтик с продолжением взамен! Пиши мне на caйте https://clck.ru/EHSKm
(ответить)
Лютый топарь
(ответить)
Топище!
(ответить)
легко возбуждаемое насекомое, впрочем как и все болеющие за его неудачную команду. самоподжог так сказать.
(ответить)
Невилл плохого не посоветует. Валенсия подтвердит квалификацию Гарри как тренера-стратега
(ответить)
С удовoльствием рaздвину нoжки для кyни и сделаю шикарный минeтик с продолжением взамен! Пиши мне на caйте https://clck.ru/EHSKm
(ответить)
Клопп-топ красиво положил на место зазнавшегося эксперта
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий