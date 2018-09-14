Моуриньо ответил на замечания Каррагера

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо ответил эксперту Sky Sports Джейми Каррагеру, который посоветовал нападающему Маркусу Рэфшорду сменить клуб.

За последние десять дней такой совет Рэшфорду дал не только Каррагер, но и эксперт BBC Алан Ширер. На пресс-конференции в пятницу Моуриньо привел доказательства, которые свидетельствуют о главном: Маркус получает достаточно игровой практики на "Олд Траффорд".



"В сезоне-2016/17 Маркус Рэшфорд провел 32 матча в Премьер-Лиге, 11 матчей в Лиге Европы, три матча в Кубке Англии, еще шесть матчей в Кубке Лиги и матч за Суперкубок. Всего 53 игры или 3068 минут".



"В сезоне-2017/18 он провел 35 матчей в Премьер-Лиге, 8 матчей в Лиге Чемпионов, пять матчей в Кубке Англии, три матча в Кубке Лиги и Суперкубок Европы. Всего 53 игры или 2676 минут".



"В общей сложности он провел под моим руководством 105 матчей или 5774 минут, включая пять финалов. Поэтому людям, которые говорят, что он не получает шанс, должно быть слегка стыдно за свои слова".



"В воскресенье утром меня снова раскритикуют за то, что я не выпустил Маркуса. Некоторые эксперты одержимы мной, поэтому в воскресенье утром они первым делом пройдутся по мне. Не моя вина, что Маркус дисквалифицирован (на игру с "Уотфордом"), но ребятам с телевидения стоит напомнить об этом", - сообщил Моуриньо The Telegraph.